Barcelona từng mua hụt Beckham

Real Madrid thiếu chút nữa để mất mục tiêu David Beckham vào tay Barcelona, trong một mùa hè kịch tính của thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu.

Tự truyện "Riding Shotgun: The Autobiography of the Original Wizard of Oz" kể về cuộc đời của Andy Bernal, cựu tuyển thủ Australia và trợ lý của David Beckham. Cuốn sách cung cấp cho độc giả câu chuyện hậu trường của giới cầu thủ, được chính người trong cuộc kể lại. Sách được xuất bản vào tháng 4/2021.

Được sự đồng ý của tác giả, Zing dịch và trích đăng một chương, nói về những ngày đầu của Beckham tại Madrid.

Vụ chuyển nhượng đến Real Madrid

Nhiều tháng sau cuộc gặp giữa SFX Sports (công ty làm đại diện cho Beckham - ND) và Real Madrid, chúng tôi nhận một thông tin chấn động. Beckham dính vào vụ "chiếc giày bay" nổi tiếng với Sir Alex Ferguson.

Tôi bắt đầu gặp Carlos Rexach, huyền thoại nổi tiếng của Barcelona và sau này là thành viên ban lãnh đạo đội bóng. Ông ấy hỏi tôi vụ Beckham đến Real Madrid đã xong chưa, và tôi nói ngay "chưa đâu".

Ban lãnh đạo Barcelona từng đạt thỏa thuận mua Beckham với Manchester United. Ảnh: Sporf.

Bạn không cần một nghiên cứu khoa học tầm vũ trụ để hiểu câu trả lời của tôi với Rexach. SFX đang ở một vị trí mà nếu Barcelona đưa ra đề nghị cho Beckham, mọi thứ với chúng tôi và cầu thủ chỉ trở nên tốt hơn.

Cuộc cạnh tranh của hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha, để giành chữ ký Beckham là điều tuyệt vời nhất mà tôi và SFX có thể nghĩ đến.

Không lâu sau cuộc gặp giữa tôi và Rexach, Barcelona đồng ý trả cho Manchester United mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới để mua Beckham. Joan Laporta hứa với các hội viên của Barcelona rằng nếu mình trở thành chủ tịch CLB, bản thân sẽ đem về David (Beckham).

Laporta sau này giải thích rằng ông đã đạt thỏa thuận với Manchester United ngay tại sân bay Heathrow, nhưng mọi thứ khi đó quá muộn, bởi SFX và Beckham đã ký hợp đồng với Real Madrid.

Mối nguy an ninh

Tôi cùng các cộng sự ở SFX bay sang Madrid để hỗ trợ Beckham sau khi vụ chuyển nhượng hoàn tất. Mọi thứ không hề đơn giản, đặc biệt ở khâu an ninh.

Trong sự kiện đầu tiên Beckham tham dự kể từ khi trở thành cầu thủ của Real Madrid, tôi làm việc với một nhân viên an ninh do CLB gửi đến và hai vệ sĩ của cầu thủ bay từ Anh sang.

Một trong số đó là Merrick MacDonald, vệ sĩ thân tín nhất của gia đình Beckham. Anh ấy từng phục vụ trong Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh và lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Anh.

Vai trò chính của Merrick là ngăn chặn các mối đe dọa bắt cóc hay tấn công gia đình Beckham. Những lời dặn của anh ấy trong cuộc nói chuyện vẫn còn ám ảnh tôi sau này: "Nghe cẩn thận nhé Andy, tôi đã làm xong công việc của mình, anh cũng là một chiến binh như chúng tôi, và sẽ có lúc chúng tôi cần đến anh.

Tôi chuẩn bị dạy anh một số kỹ năng tác chiến cơ bản của quân đội. Đừng xem thường những gì tôi dạy. Công việc này không phải trò đùa. Mọi người có thể sẽ chết đấy". Vài năm sau Merrick bị giết trong một vụ nổ bom trên đường phố Baghdad (Iraq).

Gia đình Beckham luôn có đội vệ sĩ rất chuyên nghiệp. Ảnh: Getty.

Trở lại với cuộc sống mới của Beckham tại Madrid, mọi thứ không hề đơn giản. Khi bắt đầu hỗ trợ cho David tại CLB mới, tôi mới bắt đầu nhận ra cơn ác mộng và nỗi đau mà Eric Cantona từng nói: "Chào mừng đến thế giới của các tay săn ảnh".

Xe máy và ô tô có mặt ở mọi nơi Beckham và gia đình anh ấy đặt chân đến tại Madrid. Ống kính chĩa vào chúng tôi, đèn liên tục nhấp nháy. Họ thậm chí không thèm tuân thủ luật an toàn giao thông.

Một khoảnh khắc được chụp chính xác sẽ giúp họ kiếm tiền, và bạn có thể thấy sự tuyệt vọng trong mắt những tay săn ảnh đó. Giống như những con mòng biển đuổi theo và tranh giành miếng khoai tây chiên bạn ném đi, đột nhiên bạn có thể thấy hàng trăm con chim vây xung quanh bạn.

Đội vệ sĩ của chúng tôi bắt đầu thảo luận về các biện pháp giúp gia đình Beckham dễ thở hơn. Họ sẽ tạo ra một vòng tròn thép, nhằm bảo vệ cầu thủ khỏi truyền thông. Điều đó là cần thiết.

Bên cạnh đó, tất cả các vệ sĩ đều được trang bị và kết nối với nhau đầy đủ. Họ cần phải thông thuộc mọi ngóc ngách ở Madrid để đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra.

Tôi cảm giác họ có thể xuất hiện ở bất kỳ lúc nào và địa điểm khi cần.

Kỷ niệm với Jorge Valdano

Real Madrid với sân Santiago Bernabeu là một nơi đặc biệt. Trong bữa ăn tối được CLB tổ chức để tiếp đón cầu thủ, tôi có vinh dự ngồi cạnh Jorge Valdano, người khi đó đang là thành viên ban lãnh đạo đội bóng.

Chúng tôi nói về bóng đá, và Jorge bày tỏ tình yêu bất diệt của ông ấy với môn thể thao vua. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang đề tài về cầu thủ tôi yêu thích, Diego Armando Maradona.

Maradona và Valdano là đồng đội trong chức vô địch World Cup 1986 của tuyển Argentina tại Mexico. Gương mặt của Jorge sáng lên khi kể cho tôi câu chuyện về Maradona. Ông ấy không hề giấu tình yêu của mình với người đồng đội lừng danh. Jorge chính xác đã nói rằng nhờ Diego mà ông ấy mới có thể vô địch World Cup.

Jorge Valdano từng làm Giám đốc thể thao của Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Sau đó chúng tôi bắt đầu nói về Beckham. Tôi cảm ơn Jorge vì đã tin tưởng vào phân tích của tôi về David, trong cuộc nói chuyện đầu tiên giữa cả hai một năm trước. Có thể nói những đánh giá và khuyến nghị về Beckham mà tôi gửi đến Real Madrid đóng góp không nhỏ để thương vụ diễn ra.

Jorge nói: "Vui lòng bảo với David rằng tôi (Jorge - ND) đã vô địch World Cup cùng Diego Maradona, và với tôi, chân phải của David không thua gì chân trái của Diego, cả hai bọn họ đều được sinh ra với cái chân ma thuật".

Không có lời khen nào mỹ miều hơn thế. Tôi cảm thấy mình đang sống trong thế giới của một siêu sao, giống như James Bond trong bộ phim cùng tên.

Valdano khá tin tưởng tôi, thế nên ông ấy bắt đầu giới thiệu về các tài năng bóng đá mà ông ấy muốn đem về Real Madrid. Một trong số đó là một chàng trai trẻ khi đó 16 tuổi.

Tôi còn nhớ gương mặt của Jorge sáng bừng lên khi nhắc đến cầu thủ trẻ ấy. "Cậu nhóc này là một tài năng đặc biệt," Jorge nói. "Một ngày nào đó cậu nhóc ấy sẽ trở thành đội trưởng của Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha".

Rõ ràng Jorge đã không lầm. Cậu nhóc 16 tuổi mà ông ấy nói đến khi đó tên là Sergio Ramos.