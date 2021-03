Barcelona sắp thành lập đội Liên Minh Huyền Thoại

"Gã khổng lồ xứ Catalan" đang hoàn tất những thủ tục cần thiết để bắt đầu xây dựng và sở hữu đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại tại giải đấu LPL.

Theo 2Playbook, Barcelona sẽ hợp tác với một trong những đội tuyển tại LPL. Để tiết kiệm chi phí, Barca sẽ thực hiện luật nhượng quyền thương mại, mua suất dự LPL và tiến hành đổi tên đội tuyển. Chi phí mà Barca tiết kiệm được có thể lên đến 5 triệu euro.

Tổ chức thể thao điện tử của Barca đã sở hữu các đội tuyển ở bộ môn Rocket League và eFootball Pro Evolution Soccer (PES). Bước đi tiếp theo của Barca là thành lập một đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại tại LPL.

Barcelona cũng đang sở hữu 2 đội thể thao điện tử là ở bộ môn Rocket League và PES. Ảnh: Getty.

Năm 2020, Barca đã ký thoả thuận với LPL để hợp tác, tham gia truyền thông về các giải đấu nhằm khám phá thêm nhiều khả năng hợp tác giữa thể thao và eSports. Bên cạnh đó, Barca cũng coi LPL là thị trường tiềm năng để mở rộng thương hiệu của CLB.

LPL là giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại của Trung Quốc. Giải đấu hiện có 17 đội tuyển tham dự giai đoạn mùa xuân 2021 gồm Bilibili Gaming, EDward Gaming, FunPlus Phoenix, Invictus Gaming, JD Gaming, LGD, LNG Esports, eStar, Oh My God, Rogue Warriors, ⁠Royal Never Give Up, Suning, Team WE, ⁠Top Esports, ThunderTalk, ⁠Vici Gaming và Victory Five.

LPL đang là khu vực mạnh thứ 2 thế giới, chỉ sau LCK (Hàn Quốc). LPL từng có 2 đội tuyển lên ngôi vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới là Invictus Gaming (năm 2018) và FunPlus Phoenix (2019). Ở mùa giải 2020, LPL cũng có đại diện góp mặt trong trận chung kết và giành ngôi á quân là Suning của Lê "SofM" Quang Duy.

Tại La Liga mùa giải 2020/21, Barca đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 53 điểm sau 25 vòng đấu, bằng đại kình địch Real Madrid nhưng hơn về chỉ số phụ.