Bảo Việt Nhân thọ ủng hộ 30 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19

Ngày 5/6, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ trao 30 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19, chung tay cùng Chính phủ trong công tác mua vaccine tiêm phòng đẩy lùi đại dịch.

Theo Nghị quyết về mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19, Chính phủ dự kiến cần 150 triệu liều vaccine để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân Việt Nam, ước tính khoảng 25.200 tỷ đồng .

Với tinh thần quyết tâm cao, cùng cả nước "chống dịch như chống giặc", Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ đã ủng hộ 30 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu vaccine để triển khai tiêm chủng miễn dịch trên diện rộng cho toàn dân.

Trong đó, Bảo Việt Nhân thọ ủng hộ 15 tỷ đồng vào Quỹ mua vaccine tiêm phòng cho người dân và 15 tỷ đồng để chủ động thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động, hỗ trợ tiêm vaccine cho cán bộ và tư vấn viên, giảm gánh nặng lên ngân sách Nhà nước.

Đây là nỗ lực của Bảo Việt Nhân thọ nhằm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đóng góp vì một Việt Nam an bình và thịnh vượng, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân khi đến giao dịch tại hệ thống của công ty trên toàn quốc. Điều này cũng giúp các cán bộ, tư vấn viên an tâm làm việc, ổn định cuộc sống, góp phần duy trì và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường.

Bảo Việt Nhân thọ ủng hộ 30 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng Covid-19.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao đóng góp kịp thời của các cá nhân và doanh nghiệp. Thủ tướng khẳng định với sự đồng lòng chung sức của toàn thể cộng đồng, Việt Nam sẽ sớm tiếp nhận đủ liều vaccine, hoàn thành tiêm chủng toàn dân và chiến thắng dịch bệnh.

Bà Thân Hiền Anh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ - cho biết: "Là thương hiệu bảo hiểm quốc gia, chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ sức khỏe, đảm bảo cuộc sống bình an cho mỗi người dân trong 25 năm qua. Đối mặt với dịch Covid-19, chúng tôi nhanh chóng hành động bởi sứ mệnh của công ty là bảo vệ con người, tính mạng con người là vô giá. Cùng với Chính phủ, chúng tôi mong muốn đóng góp vào cuộc chiến chống dịch, hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh, chung tay và san sẻ với những chiến sĩ tuyến đầu đang ngày đêm căng mình phụng sự cho Tổ quốc”.

Cũng trong dịp này, các cán bộ nhân viên Bảo Việt Nhân thọ đã thực hiện quyên góp tối thiểu 1 ngày lương làm việc vào Quỹ vaccine phòng Covid-19, thể hiện tinh thần sẻ chia, cùng cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn.

Các cán bộ nhân viên của Bảo Việt Nhân thọ quyên góp 1 ngày lương làm việc để ủng hộ Quỹ vaccine.

Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, Bảo Việt Nhân thọ đã nhanh chóng huy động và hỗ trợ những tỉnh là tâm điểm của các đợt bùng phát như Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh. Đồng thời, Bảo Việt Nhân thọ triển khai những chính sách đặc biệt để hỗ trợ khách hàng khi không may nhiễm Covid-19 bao gồm chi trả 200% số tiền bảo hiểm của quyền lợi trợ cấp viện phí thông thường, miễn thời gian chờ theo tất cả sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ; thực hiện chính sách người lao động, hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi trường hợp tư vấn viên dương tính với chủng virus này.