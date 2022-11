Bảo vệ dân phố ở TP.HCM bị phạt tù vì cưỡng đoạt 5 triệu đồng

Nhận tin báo về vụ trộm, bảo vệ tổ dân phố ở quận 8 không đưa nghi phạm về trụ sở công an mà yêu cầu đưa 5 triệu đồng để được bỏ qua.

Ngày 9/11, TAND quận 8, TP.HCM, tuyên bị cáo Trương Quốc Kiệt (34 tuổi, ngụ quận 4) 2 năm tù, bị cáo Phạm Văn Mạnh (53 tuổi, bảo vệ tổ dân phố phường 7, quận 8) 1 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 20/3, Nguyễn Ngọc Phát chở vợ là chị Võ Thị Thùy Dung đến chợ đầu mối Bình Điền (phường 7, quận 8) để mua rau về bán. Khi đến vựa tỏi của anh Hứa Văn Cảnh, Phát kêu chị Dung vào bên trong vựa mua tỏi, còn Phát trộm 2 bao tỏi để ở lề đường mang về bán kiếm lời.

Trương Quốc Kiệt và Phạm Văn Mạnh tại tòa. Ảnh: S.M.

Anh Cảnh phát hiện Phát trộm đồ nên giữ lại và báo cho Mạnh và Kiệt đến giải quyết. Đến nơi, Kiệt và Mạnh đánh, giữ điện thoại và yêu cầu đưa anh Phát về Công an phường 7 để xử lý.

Do 2 bao tỏi chưa bị mất nên anh Cảnh không yêu cầu gì, bỏ đi bán hàng. Kiệt và Mạnh đe dọa, buộc anh Phát phải đưa 5 triệu đồng, nếu không sẽ đưa lên công an giải quyết. Do chỉ còn 3 triệu đồng nên vợ chồng anh Phát bị Kiệt và Mạnh giữ xe, điện thoại, khi nào đưa đủ tiền sẽ trả lại.

Khoảng 18h cùng ngày, chị Dung đưa cho Mạnh phong bì 5 triệu đồng và nhận lại xe, điện thoại. Trong lúc Mạnh đang kiểm tra tiền thì bị công an bắt quả tang. Riêng Kiệt bỏ trốn, đến ngày 5/4 thì bị cảnh sát bắt giữ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Tại tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây mất trật tự xã hội, bị cáo Mạnh đã lợi dụng công việc, nhiệm vụ của mình để trục lợi nên cần có bản án nghiêm khắc nhằm răn đe.