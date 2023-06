Bảo vệ công ty tiếp tay cho nhóm trộm cắp

Bùi Văn Dương (SN 1974, trú tại xã Tân Đức, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) tiếp tay cho nhóm trộm cắp, gây thiệt hại khoảng 130 triệu đồng.

Ngày 3/5, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, tiếp nhận hồ sơ tin báo do Công an xã Mai Đình chuyển với nội dung: Công ty TNHH kỹ thuật hệ thống Deousi Việt Nam đang thi công lắp đặt hệ thống dây cáp điện tại Công ty ChunQiu, thì đến ngày 25/4 phát hiện bị mất trộm khoảng 400 m dây cáp điện lõi đồng tại công trình, trị giá tài sản khoảng 130 triệu đồng.

Qua xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa xác định có nhóm sử dụng xe tải đến đột nhập vào công ty rồi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào đêm 22 rạng sáng 23/4.

Nhận định vụ việc có sự móc nối, tiếp tay của bảo vệ công ty, qua mở rộng rà soát, xác minh, Công an huyện Hiệp Hòa dựng lên nhóm hoạt động lưu động là người ở các huyện Yên Thế (Bắc Giang), Phú Bình (Thái Nguyên) và huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 4/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đồng loạt thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp cùng với Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở về hành vi Trộm cắp tài sản đối với Vũ Thanh Khoa (SN 1982), Triệu Vũ Hiệp (SN 1987), đều trú tại xã Đồng Lạc (Yên Thế); Trương Văn Hùng (SN 1972) trú tại xã Đông Tiến (Yên Phong); Ngọ Văn Thống (SN 1972) trú tại thị trấn Bắc Lý (Hiệp Hòa); Bùi Văn Dương (SN 1974), trú tại xã Tân Đức (Phú Bình). Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa vận động Hoàng Văn Quyên (SN 1979), trú tại xã Đồng Lạc (Yên Thế) ra đầu thú về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng trong vụ án.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa xác định Bùi Văn Dương là nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ Cường Phát có trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, được phân công làm tổ trưởng tổ bảo vệ tại Công ty ChunQiu thuộc KCN Hòa Phú. Thấy công ty này có nhiều dây cáp điện mới chưa lắp đặt, Dương nảy sinh ý định trộm cắp. Khoảng đầu tháng 4, Dương liên lạc và bảo Vũ Thanh Khoa (là người quen biết với mình) đến Công ty ChunQiu trộm dây cáp điện và hứa sẽ lo vấn đề bảo vệ, tài sản lấy trộm bán lấy tiền chia nhau và Khoa đồng ý.

Ngày 20/4, Dương được công ty bảo vệ luân chuyển sang KCN Vân Trung làm việc, nên đã thông đồng với Ngọ Văn Thống (làm bảo vệ cùng Dương ở Công ty ChunQiu) để tổ chức trộm cắp tài sản.

Ngày 22/4, biết Thống làm ca đêm, Dương, Khoa, Hùng và Triệu Vũ Hiệp đến Công ty ChunQiu tổ chức trộm cắp tài sản. Khoa và Hiệp trèo tường vào Công ty ChunQiu lấy trộm 19 cuộn dây cáp điện lõi đồng, trọng lượng 529 kg rồi chuyển giấu tại bãi đất trống ở gần đó rồi về phòng trọ.

Sau đó, Khoa, Hiệp tiếp tục quay lại nơi cất giấu tài sản, thuê Hoàng Văn Quyên từ Yên Thế xuống chở số dây cáp đồng trên đến cất ở địa điểm tại tỉnh Hưng Yên. Xong xuôi, Khoa trả công cho Quyên 2 triệu đồng và Khoa bán số dây cáp lấy trộm được 74 triệu đồng, chia cho Hiệp 19 triệu đồng, chia cho Dương 15 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thanh Khoa, Triệu Vũ Hiệp, Trương Văn Hùng, Ngọ Văn Thống, Bùi Văn Dương, Hoàng Văn Quyên để tiếp tục điều tra, làm rõ.