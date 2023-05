Bảo vệ công ty ở TP.HCM bị đâm tử vong

Xảy ra mâu thuẫn, nam bảo vệ 51 tuổi bị người đàn ông cầm hung khí đâm tử vong trước cổng khu công nghiệp ở TP.HCM.

Ngày 5/5, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong tại cổng khu công nghiệp ở xã Phạm Văn Cội.

Theo điều tra, chiều 4/5, người dân thấy ông T.V.P. (51 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cự cãi cùng người khác trước cổng ra vào khu công nghiệp ở xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi. Sau đó, ông P. bị đối phương cầm hung khí đâm gục xuống đường và tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, đưa nghi can về trụ sở để lấy lời khai.

Theo một số người dân, ông P. làm bảo vệ cho một công ty trên địa bàn. Chiều hôm qua, nạn nhân trên đường đi làm, thì xảy ra sự việc trên.