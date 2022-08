Bao vây khu vực nghi phạm lẩn trốn sau khi truy sát 4 người ở Hòa Bình

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp làm Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

0 169

Bà Ksor H'Bơ Khắp, 40 tuổi, Trưởng công an thị xã Ayun Pa, được Bộ trưởng Công an bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai từ ngày 18/8.