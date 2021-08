Bảo vật của Doctor Strange trong ‘Spider-Man: No Way Home’

Doctor Strange khiến khán giả bất ngờ khi đeo bảo vật Eye of Agamotto trong "Spider-Man: No Way Home".

Theo CBR, đoạn giới thiệu của Spider-Man: No Way Home cho thấy Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) đang đeo Eye of Agamotto. Đây từng là bảo vật thần bí đóng vai trò chứa đựng Viên đá Thời gian.

Hình ảnh Doctor Strange mang theo Eye of Agamotto khiến khán giả không khỏi thắc mắc. Trước đó, gã “Titan điên” Thanos (Josh Brolin) đã phá hủy “con mắt phép thuật” để lấy Viên đá Thời gian trong Avengers: Infinity War (2018). Sau sự kiện Avengers: End Game (2019) cả 6 Viên đá Vô cực bao gồm Viên đá Thời Gian không còn xuất hiện trong dòng thời gian chính.

Doctor Strange đeo bảo vật Eye of Agamotto trong Spider-Man: No Way Home. Ảnh: Marvel Studios.

Nhiều khả năng Eye of Agamotto mà Doctor Strange là một bản sao được tạo ra để qua mắt kẻ thù. Một khi thông tin Viên đá Thời gian biến mất lộ ra, mối đe dọa lớn như Dormammu sẽ tấn công. Doctor Strange cần mang bảo vật để cho tất cả lầm tưởng rằng vũ trụ vẫn đang được bảo vệ bởi Viên đá Thời gian.

Bên cạnh đó, có trường hợp Eye of Agamotto không chỉ là vật chứa Viên đá Thời gian. Trong truyện tranh, phù thủy tối thượng đầu tiên Agamotto đã tạo ra 3 phiên bản bao gồm Eye of Truth, Eye of Power và Eye of Prescience.

Thực tế, Eye of Truth rất giống với phiên bản trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) đồng thời sở hữu một số sức mạnh như phát ra ánh sáng bí thuật, chiếu lại các sự kiện gần đây và khả năng ngoại cảm. Cho thấy Eye of Agamotto là một bảo vật mạnh mẽ và hữu ích trong nhiều trường hợp. Đó có thể là lý do Doctor Strange luôn mang theo “con mắt phép thuật” bên mình.

Là phù thủy tối thượng, Doctor Strange mang trọng trách bảo vệ vũ trụ khỏi các loại mối đe dọa thần bí. Sự trở lại của Eye of Agamotto sẽ khiến mọi kẻ thù phải dè chừng đồng thời giúp Doctor Strange tránh phải đối đầu nhiều hiểm họa cùng một lúc.

Spider-Man: No Way Home dự kiến khởi chiếu từ 17/12.