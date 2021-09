Báo Trung Quốc đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò Cung Tuấn

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đang quay phim "An Lạc truyện". Hai nghệ sĩ bị chụp ảnh cùng đến trung tâm thẩm mỹ.

Ngày 10/9, Sina đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bị bắt gặp cùng đến trung tâm thẩm mỹ. Nam diễn viên đến trước, sau đó không lâu, "mỹ nhân Tân Cương" nhanh chóng chạy vào.

Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đang quay bộ phim truyền hình An Lạc truyện. Trên phim trường, hai nghệ sĩ cùng tuổi tỏ ra thân thiết. Họ vướng nghi vấn đang yêu nhau.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đang đóng vai tình nhân trong phim. Ảnh: Weibo.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, cô là nghệ sĩ 9X hot nhất tại Trung Quốc hiện tại. Nữ diễn viên vào nghề gần 10 năm nhưng chưa từng công khai bạn trai. Song, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin hẹn hò với nhiều bạn diễn như Trần Vỹ Đình, Cao Vỹ Quang, Dương Dương, Hoàng Cảnh Du.

Đặc biệt, trong thời gian tham gia phim Hạnh phúc trong tầm tay, Địch Lệ Nhiệt Ba bị phát hiện dùng chung vệ sĩ, chung xe và có nhiều cử chỉ thân mật dành cho Hoàng Cảnh Du. Nghi vấn tình cảm của hai nghệ sĩ từng gây chấn động giới giải trí một thời gian.

Trong An Lạc truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện vai nữ chính Nhậm An Lạc. Theo iFeng, tạo hình váy đỏ làm nổi bật làn da trắng của mỹ nhân Tân Cương. Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần được khen ngợi khi mặc trang phục màu đỏ như trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Liệt Hỏa Như Ca, Tần thời lệ nhân minh nguyệt tâm... Cô cũng được đánh giá là "hồng y mỹ nữ" nổi tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ.

An Lạc truyện khai máy vào ngày 20/7. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế hoàng thư. Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nữ chính Nhậm An Lạc từng rơi vào cảnh diệt môn, cả gia tộc chỉ còn lại nàng. Sau này, An Lạc trở thành trại chủ của An Lạc Trại, một lòng phục thù. Nhân vật này có câu chuyện giống công chúa Lý Trường Ca trong Trường Ca hành.

Hai nghệ sĩ bằng tuổi, được đánh giá đẹp đôi. Ảnh: Weibo.

Nam chính của phim do Cung Tuấn thể hiện, mang tên Hàn Diệp, là thái tử của Đại Tịnh. Cung Tuấn sinh năm 1992, anh được biết đến nhiều nhất với vai diễn Ôn Khách Hành trong bộ phim Sơn Hà Lệnh (2021).

Khán giả mong chờ An Lạc truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đều có ngoại hình đẹp, lượng fan đông đảo.