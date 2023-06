Bảo tồn rùa biển ở quốc đảo Fiji

Con đồi mồi mới nở này đang tìm đường đến Thái Bình Dương. Rùa non chỉ dài 2-7 cm. Cả đồi mồi và đồi mồi dứa chỉ trưởng thành khi chúng trên 20 tuổi. Cuộc sống của một con rùa biển đầy khó khăn ngay từ ngày đầu tiên. Ngay cả khi không có các mối đe dọa do con người gây ra, tương đối ít rùa biển sống sót qua năm đầu đời. Những kẻ săn mồi như cua, chó, chim và cá thường giết những con non khi chúng đi từ tổ đến vùng nông.