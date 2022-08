Báo Tây chọn 6 trải nghiệm phải thử khi đến Việt Nam

Mua quần áo ở phố cổ Hội An: Trước đây, Hội An từng là một thương cảng thịnh vượng, tấp nập người mua bán. Đến nay, ở đây cũng còn khá nổi tiếng vì nghề may đo với nhiều thợ may giàu kinh nghiệm. Du khách có thể dễ dàng tìm mua cho mình những bộ quần áo đẹp mắt với mức giá hợp lý hoặc mua làm quà lưu niệm. Ảnh: Unsplash.