Báo Tây Ban Nha: 'Ronaldo muốn đến Bayern Munich'

Siêu sao sinh năm 1985 được cho là muốn rời Manchester United để tìm kiếm vị trí ở một CLB có khả năng cạnh tranh danh hiệu cao hơn.

AS, Marca (Tây Ban Nha) và cả Record (Bồ Đào Nha) đưa tin Cristiano Ronaldo đang muốn rời Manchester United. Mục tiêu của CR7 được cho là Bayern Munich.

Tiền đạo 37 tuổi chán nản trước tình hình ảm đạm tại sân Old Trafford. "Quỷ đỏ" gặp khó trong việc bổ sung lực lượng, khi hàng loạt cầu thủ giỏi đều từ chối cơ hội làm học trò của Erik ten Hag. Trong khi đó, các đối thủ như Manchester City, Liverpool đều đã có những bản hợp đồng bom tấn (Erling Haaland, Darwin Nunez).

Ronaldo không hài lòng với công tác chuyển nhượng và tham vọng của MU.

Ngay cả truyền thông Anh cũng đồn đoán về việc Ronaldo muốn tháo chạy khỏi Old Traford. The Sun tiết lộ tiền đạo này đang nhờ người đại diện liên hệ với PSG, Bayern và AS Roma. Trong khi đó, một số nguồn tin khác còn cho biết, "siêu cò" Jorge Mendes đang có ý định đưa Ronaldo trở lại khoác áo Juventus vào mùa giải 2022/23.

Tuy nhiên, tờ Bild (Đức) đã nêu những lý do khiến thương vụ Ronaldo - Bayern khó xảy ra. Đầu tiên, mức thu nhập 29 triệu euro mỗi năm của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ phá vỡ cấu trúc lương tại Allianz Arena. Trong khi đó, thu nhập của Robert Lewandowski, ngôi sao số một của CLB xứ Bavaria cũng chỉ là 24 triệu euro mỗi năm.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Ronaldo cũng có thể đảo lộn trật tự nội bộ của nhà ĐKVĐ Bundesliga. "Có lẽ, đây chỉ là một tin đồn điên rồ", tờ báo Đức nhận xét.

Ở mùa giải 2021/22, Ronaldo vẫn duy trì thể trạng ấn tượng để cày ải ở giải đấu khắc nghiệt như Premier League. CR7 đá chính 27 trận, ghi 18 bàn, kiến tạo 3 lần. Tính trên mọi đấu trường, lão tướng 37 tuổi ghi 24 bàn cho Man United. Anh được Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (PFA) đưa vào đội hình hay nhất Ngoại hạng Anh.