Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tiếp nhận xác 9 con hổ để nghiên cứu

Đây là xác những con hổ trong vụ phát hiện, tịch thu 17 con hổ nuôi nhốt trái phép ở tỉnh Nghệ An.

Ngày 12/10, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tiếp nhận xác 9 con hổ để nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, triển lãm.

Đây là xác những con hổ trong vụ phát hiện, tịch thu 17 con hổ nuôi nhốt trái phép tại nhà dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào tháng 8/2021.

Tháng 3/2022, có 8 con hổ còn sống sau vụ việc được chuyển đến chăm sóc tại Vườn thú Hà Nội.

Việc phát hiện 17 con hổ và bắt giữ các đối tượng chuyên nuôi nhốt, buôn bán hổ là một bước tiến lớn của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An trong nỗ lực triệt phá các đường dây nuôi nhốt và buôn bán hổ lớn trên địa bàn tỉnh.

Từ đó đến nay chưa có thêm vụ bắt giữ nào được ghi nhận ở tỉnh này. Trong khi đó, theo nhiều nguồn tin, vẫn còn những con hổ tiếp tục bị nuôi nhốt trái phép tại nhiều nhà dân trên địa bàn 3 huyện Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên đã ghi nhận ít nhất 4 vụ việc bắt giữ hổ ở nhiều địa phương trên cả nước mà lời khai ban đầu của các đối tượng đều cho thấy các con hổ này có nguồn gốc từ tỉnh Nghệ An.

Bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên đánh giá: Hiện tượng nuôi nhốt, buôn bán hổ trái phép diễn ra trong một thời gian dài tại tỉnh Nghệ An đã gây ảnh hưởng không tốt tới những nỗ lực của Việt Nam trong công tác đấu tranh với tội phạm về động vật hoang dã nói chung và loài hổ nói riêng. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên hy vọng chính quyền tỉnh Nghệ An và các huyện sẽ giải quyết triệt để vấn đề đã tồn đọng cả thập kỷ này.

Trước đó, ngày 4/8/2021, Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện vụ việc nuôi nhốt hổ trái phép tại nhà 2 hộ dân ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Tại nhà ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi), vợ là Hồ Thị Thanh (31 tuổi) và nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi), lực lượng chức năng phát hiện các chủ cơ sở đang nuôi nhốt 17 con hổ Đông Dương trưởng thành. Sau khi bị phát hiện, những con hổ này được tiêm thuốc mê để vận chuyển đến Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Tuy nhiên, không lâu sau đó, 8 trong tổng số 17con đã chết khi đến nơi ở mới. Sau đó lại có thêm một con hổ chết khi được nuôi dưỡng.

Các đối tượng nuôi nhốt hổ trong vụ việc này cũng được đưa ra xét xử. Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiền bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) và nhận mức án 7 năm tù. Bà Nguyễn Thị Định bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự và nhận mức án 30 tháng tù.