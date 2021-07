Bảo tàng ở Nhật Bản gặp khó khăn, phải kêu gọi giúp đỡ

Thiệt hại kinh tế do Covid-19 khiến Bảo tàng Ghibli gặp nhiều khó khăn. Người hâm mộ đã ủng hộ tài chính giúp bảo tàng duy trì hoạt động.

NME đưa tin bảo tàng trưng bày của Studio Ghibli tại Nhật Bản đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của Covid-19. Mới đây, một kế hoạch gây quỹ cộng đồng giúp nơi này có kinh phí duy trì hoạt động đã được tiến hành và nhanh chóng thu về thành công.

Lãnh đạo thành phố Mitaka, Nhật Bản - nơi tọa lạc bảo tàng của xưởng phim hoạt hình Ghibli - đã tiến hành một chiến dịch gây quỹ cộng đồng trên trang furusato-tax từ ngày 16/7 với mức đóng góp tối thiểu khoảng 45 USD mỗi người. Theo Anime News Network, sau 24 tiếng, chiến dịch đã thu về vào khoảng 90.700 USD .

Tính đến hết ngày 21/7, số tiền chiến dịch quyên góp được đã vượt 216.800 USD . Con số cao gấp 2,3 lần mục tiêu đề ra là đóng góp của hơn 3.000 người. Trước mắt, vẫn còn 195 ngày nữa mới tới thời điểm đóng tài khoản nhận tiền quyền góp 21/1/2022.

Bức tượng hình nhân vật robot trong phim hoạt hình Laputa: Castle in the Sky tại Bảo tàng Ghibli. Ảnh: Alarmy Stock Photo.

Dù chiến dịch gây quỹ đã thành công, Bảo tàng Ghibli vẫn tiếp tục nhận đóng góp từ người hâm mộ. Thông qua trang Twitter chính thức, ban lãnh đạo bảo tàng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến những mạnh thường quân đã chung tay đóng góp.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bảo tàng Ghibli đã phải tạm đóng cửa từ tháng 2/2020. Nơi này mở cửa đón khách trở lại từ tháng 7/2020 và hoạt động cầm chừng cho tới tháng 4 năm nay. Từ 25/4, Bảo tàng Ghibli tiếp tục phải đóng cửa tới đầu tháng 6 theo yêu cầu phòng dịch của chính phủ Nhật Bản.

Sự sụt giảm doanh thu đã khiến Bảo tàng Ghibli rơi vào khủng hoảng. Đơn vị từng phải rút tiền từ quỹ bảo tồn và đại tu để có kinh phí duy trì hoạt động. Quỹ bảo tồn và đại tu nói trên đã được bảo tàng tích lũy suốt hai thập kỷ qua.

Bảo tàng Ghibli được khai trương từ năm 2001, vận hành và quản lý bởi Tổ chức văn hóa Tưởng nhớ Tokuma cho lĩnh vực hoạt hình. Tổ chức này do Studio Ghibli và lãnh đạo thành phố Mitaka đồng sáng lập. Nhà làm phim hoạt hình kỳ cựu Hayao Miyazaki đảm nhận vị trí giám đốc điều hành.

Đây là nơi trưng bày các tác phẩm và hiện vật từ nhiều bộ phim hoạt hình kinh điển do Studio Ghibli sản xuất như Spirited Away, My Neighbour Totoro, Howl’s Moving Castle… Không gian bảo tàng được chính Hayao Miyazaki thiết kế với cảm hứng từ các bộ phim ông đã thực hiện.

Studio Ghibli đang lên kế hoạch khai trương một công viên chủ đề phim hoạt hình Ghibli tại Công viên tưởng niệm Aichi Expo thuộc thành phố Nagakute, tỉnh Aichi, Nhật Bản vào mùa thu năm 2022.