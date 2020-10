Bão số 8 đổ bộ, hồ Kẻ Gỗ có xả lũ?

Ngành chức năng Hà Tĩnh cho biết hồ Kẻ Gỗ sẽ không xả lũ nếu bão số 8 chỉ gây ra lượng mưa 50-150 mm. Tuy nhiên, địa phương sẽ theo dõi diễn biến tiếp đó của bão số 9 để đánh giá.

Sáng 24/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp báo cáo về diễn biến, tình hình, công tác triển khai ứng phó và thiệt hại bước đầu do đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 15 đến 20/10.

"Hồ Kẻ Gỗ xả lũ đúng quy trình"

Theo báo cáo tại cuộc họp này, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục định kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới, toàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to.

Đặc biệt đợt mưa này xuất hiện lượng mưa 24h lớn nhất từ trước đến nay (mưa đặc biệt to) tại TP Hà Tĩnh từ 12h ngày 18/10 đến 12h ngày 19/10 là 884 mm.

Mưa lũ khiến nhiều khu vực Hà Tĩnh ngập sâu. Ảnh: H.T.

Mưa lớn cực đoan gây ngập lụt nhiều địa phương, đặc biệt tại các huyện huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.

Còn tại hồ Kẻ Gỗ, tổng lượng mưa từ 7h ngày 15/10 đến 17h ngày 21/10 là 1.249 mm; tổng lượng nước đến 280 triệu m3; lưu lượng nước đến hồ lớn nhất 2.539 m3/giây (đạt lúc 4h ngày 19/10).

Về mực nước tại hồ tại thời điểm mở tràn 13h ngày 18/10 là +30,70 m, mực nước tại thời điểm cao nhất lúc 11h30 ngày 19/10 trong quá trình xả lũ +33,80 m.

Ông Nguyễn Bá Đức, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Dương.

Hồ xả lũ bắt đầu từ 13h ngày 18/10 với lưu lượng tăng dần từ 50 m3/s lên 200 m3/s và lưu lượng xả lớn nhất 1.060 m3/s (bằng 41,7% lưu lượng đỉnh lũ là 2.539 m3/s) và mức xả chỉ duy trì trong thời gian một giờ (từ 9h đến 10h ngày 19/10), sau đó giảm dần.

“Như vậy, trong quá trình điều tiết vừa qua hồ Kẻ Gỗ đã tham gia chậm lũ cho hạ du với dung tích khoảng 200 triệu m2”, báo cáo nêu.

Phân tích báo cáo trên, ông Nguyễn Bá Đức, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, khẳng định ngành chức năng đã theo sát diễn biến từ khí tượng. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là đợt mưa lịch sử, khó lường.

"Việc xả tràn hồ Kẻ Gỗ chúng tôi đã rất cân nhắc và tuân thủ theo đúng quy trình vận hành. Đến hiện tại cho thấy việc xả tràn hồ Kẻ Gỗ vừa qua đã đảm bảo an toàn hồ đập, giảm thiểu ngập lụt hạ du và vẫn tích nước phục vụ những năm sau", ông Đức nói.

Dự kiến không xả lũ khi bão số 8 vào

Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Văn Tâm, Phó giám đốc điều hành Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho biết hiện hồ Kẻ Gỗ đang xả với lưu lượng 150 m3/s, không ảnh hưởng đến hạ lưu.

"Nếu bão số 8 gây mưa 150 mm, nước đổ về khoảng 30 triệu m3, hồ Kẻ Gỗ không phải xả lũ", ông nói.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó giám đốc điều hành Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Dương.

Tuy nhiên, đơn vị này sẽ cập nhật diễn biến của cơn bão số 9 để có sự phối hợp và đánh giá tình hình.

"Nếu lượng mưa lớn quá như đợt mưa lũ vừa rồi thì không khẳng định được. Còn trong trường hợp lượng mưa khoảng 300-400 mm, hồ sẽ hạn chế xả", ông nói.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết với lượng mưa trên dưới 500 mm, từ nay đến đầu tháng 11, xác suất ngập hạ du rất thấp.

"Nếu diễn biễn lớn hơn, tôi yêu cầu phải giữ an toàn, cố gắng tối đa nhất để giảm thiểu vùng thiệt hại cho hạ du", ông Sơn chỉ đạo.