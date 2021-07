Báo quốc tế ví thất bại của Anh với thảm họa

Tờ The National của Scotland, quốc gia thù địch với người Anh, thể hiện sự hả hê ra mặt với dòng tít "It's coming Rome!" (Bóng đá đang tới Rome), nhại lại câu hát "It's coming home" (Bóng đá đang trở về nhà) của người Anh kể từ World Cup 2018. Trong số báo trước trận chung kết, tờ báo này đặt dòng tít cầu xin người Italy thắng cuộc với nội dung: "Hãy cứu chúng tôi Roberto, ông là hy vọng cuối cùng".