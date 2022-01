Bảo quản thực phẩm an toàn trong tủ lạnh ngày Tết

Nhiều gia đình có thói quen tích trữ thực phẩm cho ngày Tết trong tủ lạnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bạn cần bảo quản chúng đúng cách.

Tết đến xuân về, tâm lý người nội trợ luôn muốn sắm sửa đủ đầy để cả gia đình đón Tết no đủ. Ngoài việc lựa chọn thực phẩm được đóng gói theo quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có nhãn hiệu và các thông tin hướng dẫn, còn hạn sử dụng, người nội trợ cũng cần chủ động bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh.

Người nội trợ thường có thói quen lưu trữ thực phẩm trong những ngày Tết.

Theo "Báo cáo sức khỏe gia đình" của Hội đồng Vệ sinh Toàn cầu (Global Hygiene Council - GHC), tủ lạnh là nơi bẩn thứ 2 trong ngôi nhà, với trung bình 11,4 triệu vi khuẩn trên mỗi cm2. Nếu sử dụng không đúng cách, thực phẩm bảo quản bên trong có thể sẽ bị hỏng, không đảm bảo sức khỏe cho người dùng.

Do vậy, để bữa ăn ngày Tết luôn tươi ngon và an toàn, người nội trợ nên chú ý việc bảo quản thực phẩm đúng cách và ưu tiên lựa chọn các dòng tủ lạnh công nghệ cao. Trong đó, mẫu tủ lạnh 2 cánh ngăn đá trên TV/TL/TX mới của Panasonic là một gợi ý hay. Sản phẩm tích hợp công nghệ BlueAg+ giúp diệt khuẩn 99,99% toàn ngăn mát.

Chủ động bảo quản thực phẩm đúng cách ngày Tết sẽ mang lại những bữa cơm tươi ngon, tròn vị.

BlueAg+ là công nghệ diệt khuẩn sử dụng ánh sáng xanh cường độ cao từ đèn LED, kích hoạt bề mặt bạc trên lưới lọc Ag tạo ra các gốc tự do (OH). Khi luồng gió lạnh đưa vi khuẩn đến, các gốc OH sẽ bám dính vi khuẩn rồi tiêu diệt vi khuẩn tại lưới lọc.

Hiệu quả diệt khuẩn của BlueAg+ đã được kiểm chứng theo kết quả thử nghiệm của Südsachsen, Wasser GmbH (Đức) và dựa trên tiêu chuẩn ISO 22196:2007 công bố ngày 7/7/2008. Kết quả, trong điều kiện thí nghiệm, việc chiếu ánh sáng xanh cường độ lớn vào tấm lọc tinh thể bạc (Blue Ag+) trong vòng 24 giờ có thể diệt tới 99,99% vi khuẩn toàn ngăn mát. Điều này giúp thực phẩm tránh bị nhiễm khuẩn chéo, đảm bảo vệ sinh.

Dòng tủ lạnh 2 cánh ngăn đá trên TV/TL/TX mới của Panasonic giúp bảo quản thực phẩm an toàn hơn.

Bên cạnh đó, mẫu tủ lạnh này còn có nhiều ưu điểm. Thiết kế kín, rộng rãi của ngăn rau củ sẽ giúp người nội trợ giữ các loại rau xanh, hoa quả luôn tươi. Panasonic cũng trang bị tính năng kháng khuẩn - khử mùi cho khay lấy nước ngoài. Bình chứa nước có dung tích 3 lít, làm từ vật liệu kháng khuẩn đặc biệt, công nghệ lọc carbon có thể khử mùi hiệu quả.

Chiếc tủ lạnh NR-TL381GPKV còn kết hợp công nghệ diệt khuẩn và tiết kiệm điện năng, với hệ thống cảm biến thông minh Econavi và công nghệ Inverter nhanh chóng phát hiện tình trạng sử dụng, duy trì mức làm mát thích hợp, tránh gây lãng phí năng lượng.

Ngăn rau củ lớn, bảo đảm thực phẩm xanh luôn tươi ngon và khay lấy nước ngoài tiện lợi, kháng khuẩn đảm bảo an toàn mỗi lần sử dụng.

Với tủ lạnh trang bị công nghệ diệt khuẩn hiệu quả, các chị em nội trợ và gia đình có thể yên tâm bảo quản thực phẩm ngày Tết. Các công nghệ tối ưu khả năng bảo quản không chỉ giúp bữa ăn ngày Tết thêm ngon miệng, mà còn góp phần đem lại những trải nghiệm sống xanh, sạch, khỏe trong suốt năm mới.