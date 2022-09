Bão Noru liên tục mạnh lên, miền Trung bắt đầu mưa lớn

Ngay trước thời điểm đổ bộ đất liền Trung Trung Bộ, bão Noru liên tục mạnh lên. Từ chiều nay (27/9), miền Trung bắt đầu có mưa lớn kèm gió giật do ảnh hưởng của bão.

Dự báo đường đi của bão Noru, theo mô hình của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Lúc 4h sáng 27/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Noru đang hoạt động trên vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 16, tăng một cấp so với 8 giờ trước.

Nhiều dự báo về cường độ bão

Trong 12 giờ tới, hình thái này đi chủ yếu theo hướng tây với vận tốc 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h chiều 27/9, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 300 km, Quảng Nam 250 km, Quảng Ngãi 240 km về phía đông.

Lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17. Đây là thời điểm bão mạnh nhất.

Rạng sáng 28/9, bão giữ hướng đi, vận tốc và tiến vào vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị - Bình Định. Sức gió mạnh nhất giữ ở cấp 14, giật cấp 16.

Sau thời điểm này, bão đi vào đất liền Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Thời điểm đổ bộ, sức gió mạnh nhất có thể lên tới cấp 12-13, giật cấp 15.

Hình ảnh vệ tinh của bão Noru sáng 27/9 cho thấy cấu trúc của bão ổn định, bắt đầu hình thành mắt bão. Ảnh: Windy.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho rằng bão Noru có thể duy trì cường độ mạnh nhất 162 km/h, tương đương cấp 14, giật cấp 16 ở thời điểm áp sát đất liền Trung Bộ tối 27/9.

Đơn vị cũng dự báo vùng ảnh hưởng của bão thu hẹp lại trong các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trọng tâm là khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Kịch bản cực đoan hơn, cơ quan khí tượng Hong Kong cho rằng bão có thể đạt tới sức gió 185 km/h, tương đương siêu bão cấp 16 vào tối 27/9, ngay khi tâm bão ở ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh cấp 12-13 trên đất liền

Hiện, vùng biển phía tây nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão. Gió mạnh cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão cấp 14-15, giật cấp 17. Sóng cao 9-11 m, biển động dữ dội.

Từ sáng nay (27/9), vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Sóng cao 8-10 m.

Đài khí tượng Nhật Bản và Hong Kong đưa ra hai kịch bản khác nhau về cường độ mạnh nhất của bão khi áp sát đất liền Trung Bộ tối 27/9. Ảnh: JMA và HKO.

Đến chiều 27/9, gió bão bắt đầu tác động đến vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định với cường độ mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Sóng cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 6-8 m.

Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đề phòng nguy cơ nước dâng do bão cao 1-1,5 m. Kết hợp với thủy triều, mực nước có thể cao tới 2-2,5 m, gây nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn.

Trên đất liền, từ tối và đêm 27/9, ven biển Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9-10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12-13.

Tại Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Từ sáng sớm 28/9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, có nơi cấp 9, giật cấp 11.

Ảnh hưởng của bão, chuyên gia cảnh báo ngày 27-28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum hứng lượng mưa rất lớn phổ biến 250-350 mm/đợt, có nơi trên 450 mm.

Riêng khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 300 mm. Từ ngày 28/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và nam đồng bằng Bắc Bộ.

Như vậy, các kịch bản dự báo về cường độ và mức độ ảnh hưởng của bão Noru bắt đầu cực đoan hơn so với nhận định trước đó một ngày. Người dân ở nhà cấp 4 hoặc nhà không kiên cố được khuyến cáo khẩn trương di dời, tìm nơi trú ẩn; ngư dân tuyệt đối không ở trên các lồng bè, chòi canh thời điểm bão bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền.

Các địa phương có rủi ro thiên tai cấp 4 do bão gồm: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Vùng rủi ro thiên tai cấp 3 gồm các tỉnh: Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai.