Bao nhiêu đơn vị ở Long An mua sản phẩm xét nghiệm Việt Á?

Theo kết luận thanh tra, trên địa bàn tỉnh Long An có 4 đơn vị mua sắm sản phẩm xét nghiệm của Việt Á, với tổng số lượng 109.268 test.

Ngày 14/4, Thanh tra tỉnh Long An cho biết vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 252, về thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Long An chưa có sự phối hợp, chưa tham khảo giá bán thiết bị, vật tư y tế tương tự với mức giá bình quân thị trường, trong việc tổ chức chỉ định thầu rút gọn các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế cho các Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện Đa khoa khu vực, Trung tâm y tế huyện... dẫn đến chênh lệch giá các trang thiết bị y tế các gói thầu gần 4 tỷ đồng ; chênh lệch giá vật tư y tế 543 triệu đồng; giá trang thiết bị y tế theo Thông tư 25 của Bộ Tài chính là trên 17,6 tỷ đồng .

Về các gói thầu liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á, KLTT cho biết, căn cứ hồ sơ, chứng từ do Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc cung cấp, trong năm 2020, 2021, trên địa bàn tỉnh Long An có 4 đơn vị mua sắm sản phẩm xét nghiệm của Việt Á, với tổng số lượng 109.268 test, tổng giá trị là 44,8 tỷ đồng . Trong đó giá thầu cao nhất là 532.000 đồng/bộ kit xét nghiệm PCR và thấp nhất là 367.500 đồng/bộ.

Cũng theo KLTT, ngày 11/3 Công an tỉnh Long An có văn bản cho biết, Công an tỉnh đang tiến hành xác minh, thu thập số liệu tại các đơn vị mua kit xét nghiệm, hóa chất và thiết bị khác của công ty Việt Á.