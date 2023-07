Báo New Zealand: 'Chiến thắng tuyển nữ Việt Nam mang đến sự giải tỏa'

Trang Stuff.nz cho rằng chiến thắng 2-0 mà đội nhà giành được trước Việt Nam không bất ngờ nếu nhìn vào thế trận vượt trội của tuyển New Zealand.

Tuyển nữ New Zealand có 8 trận không thắng trước khi gặp Việt Nam.

Sau trận đấu tại sân McLean Park, ấn phẩm hàng đầu xứ kiwi viết: “New Zealand đã vượt qua Việt Nam một cách dễ dàng tại McLean Park. Đội chủ nhà dẫn trước 2-0 sau giờ nghỉ giải lao nhờ các bàn thắng của hậu vệ cánh CJ Bott và tiền đạo Jacqui Hand, sau đó giữ vững lợi thế đó khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Đây mới chỉ là lần thứ tư New Zealand thắng một trận đấu dưới thời HLV Klimkova, người lên nắm quyền vào tháng 9/2021. Trong bối cảnh chỉ chưa đầy hai tuần nữa là tới ngày khai mạc World Cup, đây là chiến thắng giải tỏa cho cô trò HLV Klimkova.

Thắng một đội bóng yếu hơn như Việt Nam là không bất ngờ. Nhưng do kết quả gần đây của New Zealand là quá ảm đạm nên họ phải tận hưởng khoảnh khắc này và tiến về phía trước với sự tự tin dâng cao”.

Đúng như Stuff nhận xét, toàn đội New Zealand rất nhẹ nhõm sau trận thắng này, chiến thắng giúp họ khép lại chuỗi 10 trận chỉ hòa và thua, chỉ ghi tổng cộng 2 bàn. HLV trưởng Klimkova và các cầu thủ cũng rất hào hứng mời nhau kem để “liên hoan” thắng lợi.

Một ấn phẩm khác của xứ kiwi cũng nhận xét về màn thể hiện của đội nhà. Tờ News Hub viết: "New Zealand đã kết thúc chuỗi trận không thắng bằng cách đánh bại Việt Nam ngay trước khi bước vào World Cup. So với trận thắng gần nhất hồi tháng 9 năm ngoái (hạ Philippines 2-1), trận thắng vừa qua đẹp hơn nhiều. Kết quả 2-0 giúp giảm bớt nỗi lo về khâu ghi bàn.

New Zealand khống chế thế trận ngay từ đầu. Việt Nam không thể chống chọi lại các đợt tấn công của đội chủ nhà. Mặc dù bỏ lỡ một số cơ hội ở đầu trận, nhưng New Zealand cũng được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 16 do công của CJ Bott. Cuối hiệp, Riley chạy chỗ và tạt bóng tuyệt đẹp từ cánh phải để Hand dễ dàng đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0".

HLV Mai Đức Chung nói gì sau trận thua của tuyển nữ Việt Nam Chia sẻ sau trận thua 0-2 trước chủ nhà New Zealand, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết các học trò đã mắc nhiều lỗi ở hệ thống phòng ngự.