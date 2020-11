Báo Mỹ bình chọn Song Kang Ho vào top diễn viên xuất sắc của thế kỷ

Song Kang Ho và Kim Min Hee của điện ảnh Hàn Quốc được The New York Times bình chọn là hai trong 25 diễn viên xuất sắc của thế kỷ XXI.

Ngày 25/11, The New York Times công bố danh sách 25 diễn viên xuất sắc của thế kỷ XXI (25 Greatest Actors of the XXI Century (so far)) do ban biên tập tạp chí bình chọn. Bản danh sách quy tụ những gương mặt tài tử, minh tinh đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau. Song Kang Ho và Kim Min Hee là hai trong số ba gương mặt gốc Á được tôn vinh.

Song Kang Ho vào vai Ki Taek, một người đàn ông trung niên với cuộc đời bê bối trong Parasite. Ảnh: CJ.

The New York Times xếp Song Kang Ho ở vị trí thứ 6 trong danh sách nhờ vai nam chính trong bộ phim Parasite (2019). Hồi đầu năm, Parasite đoạt giải Phim xuất sắc tại Oscar 2020. Phim cũng là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc đạt thành tích này.

Tờ tạp chí cũng nhắc tới Bong Joon Ho, nhấn mạnh công lao của vị đạo diễn trong việc khai phá tài năng của Song Kang Ho và những lần hợp tác ăn ý của họ trên màn ảnh. Bong Joon Ho tiết lộ ông muốn tiếp tục cộng tác với Song Kang Ho trong những dự án sắp tới.

Cuộc tình giữa đạo diễn Hong Sang Soo và "nàng thơ" Kim Min Hee hứng chịu không ít chỉ trích từ công chúng Hàn Quốc. Ảnh: Naver.

Xếp ở vị trí thứ 16 là nữ diễn viên Kim Min Hee. Cô nổi tiếng qua các vai nữ chính trong chùm phim độc lập tối giản, đầy chất thơ của đạo diễn Hong Sang Soo như Right Now Wrong Then (2015), The Day After (2017), On the Beach at Night Alone (2017).

The New York Times cũng không tiếc lời ngợi khen vai diễn tiểu thư Hideko do Kim Min Hee thủ vai trong bộ phim The Handmaiden (2016) của đạo diễn Park Chan Wook.

Nữ diễn viên Zhao Tao trong bộ phim Ash is the Purest White của đạo diễn Giả Chương Kha. Ảnh: Arte France Cinéma.

Ngoài Song Kang Ho và Kim Min Hee, The New York Times cũng vinh danh nữ diễn viên Trung Quốc Zhao Tao ở vị trí thứ 8. Trong bộ phim mới nhất, Ash is the Purest White (2018), cô gây ấn tượng khi vào vai Qiao - một phụ nữ giang hồ sống với cuộc đời dâu bể, trầm luân.

Top 5 bản danh sách diễn viên xuất sắc của thế kỷ XXI quy tụ những gương mặt quen thuộc như Denzel Washington, Isabelle Huppert, Daniel Day-Lewis, Keanu Reeves và Nicole Kidman.