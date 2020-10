Bão Molave mạnh cấp 10 trên đất liền, cảnh báo lũ quét

Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt do mưa lớn. Lũ trên các sông đang lên và sẽ vượt báo động 2, báo động 3.

Phố cổ Hội An lại ngập nước sau bão số 9 Nước sông Thu Bồn dâng cao sau bão số 9 khiến phố cổ Hội An (Quảng Nam) lại chìm trong biển nước.

Chiều 28/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 9 (Molave) đang quần thảo trên đất liền các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Sau 2 tiếng đổ bộ, lúc 13h, bão vẫn duy trì sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Rạng sáng 29/10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khu vực nam Lào.

Ảnh hưởng của bão, các tỉnh thành từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định vẫn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 trong chiều nay (28/10). Riêng ven biển tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, gió có thể mạnh đến cấp 9-10, giật cấp 12.

Tại Đà Nẵng, gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Trong khi đó, các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ chiều và đêm nay, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế tiếp tục mưa lớn. Mưa sẽ giảm nhanh từ ngày 29/10.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định nguy cơ ngập lụt do mưa lớn. Ảnh: Phạm Ngôn.

Đêm 28/10 đến ngày 31/10, vùng mưa do hoàn lưu bão mở rộng lên phía bắc, kết hợp không khí lạnh tăng cường gây nên một đợt mưa lớn cho khu vực Nghệ An - Quảng Bình. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm. Trọng tâm mưa lớn nằm ở phía nam Nghệ An và Hà Tĩnh với lượng 500 mm/đợt.

Hiện, nước lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định, Gia Lai, Kon Tum đang lên. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có thể trên báo động 2; sông Vu Gia (Quảng Nam) trên báo động 3; sông Trà Khúc và sông Vệ (Quảng Ngãi) đều trên báo động 3.

Đáng lưu ý, đỉnh lũ trên sông Đắkbla (Kon Tum) có thể lên đến 522,5m; trên báo động 3 gần 2 m.

Từ đêm nay, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình lên mức báo động 2-3, sông nhỏ lên mức báo động 3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng núi, vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt. Trong khi đó, các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu nguy cơ xảy ra sự cố.