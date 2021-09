Bảo mẫu chăm bé sơ sinh tại bệnh viện TP.HCM mắc Covid-19

Chiều 12/9, Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1995), nữ tiếp viên hàng không làm tình nguyện viên tại Trung tâm H.O.P.E., Bệnh viện Hùng Vương, cho biết mình đã mắc Covid-19.

Theo Hằng, từ ngày 25/8 khi nhận nhiệm vụ chăm sóc các bé sơ sinh tại H.O.P.E., cô không về nhà, cũng không di chuyển đến nơi khác. Việc có kết quả dương tính SARS-CoV-2 khiến cô bất ngờ, tuy nhiên không quá lo sợ.

"Sáng 7/9, tôi và toàn bộ bảo mẫu tại Trung tâm được xét nghiệm Covid-19 định kỳ. Tôi có triệu chứng sốt nhẹ, đoán rằng có thể đã nhiễm bệnh. Kết quả xét nghiệm cuối cùng cho thấy tôi và 2 bạn nữa đã dương tính nCoV, nhiều bạn khác trở thành F1. Chúng tôi lập tức phải tạm dừng nhiệm vụ tại Trung tâm", Thu Hằng nói với Zing.

Theo Thu Hằng, vì gia đình đủ tiêu chuẩn, cô được phép tự cách ly và điều trị bệnh tại nhà. Những bảo mẫu F0, F1 khác tại Trung tâm H.O.P.E. cũng trở về với gia đình, nhà trọ, thuê khách sạn hoặc đăng ký cách ly tại Bệnh viện Hùng Vương.

Hằng có khá nhiều triệu chứng bệnh, cô sốt cao, khô rát họng, ngạt mũi, mất vị giác, mệt mỏi và thiếu tỉnh táo.

Nữ tiếp viên hàng không cho biết bị nhiễm virus là điều không ai mong muốn. Phải về nhà sau gần 20 ngày làm tình nguyện, cô thấy rất nhớ những em nhỏ mình từng trông nom, chăm sóc.

"Mỗi ngày ở Trung tâm, tôi đều nghĩ 'sáng mai ngủ dậy sẽ được gặp các con', 'mai đến ngày đầy tháng một bé trai trong phòng'...

Nhưng không may, vì dương tính nCoV, tôi đã phải dừng công việc. Tôi mong các con ở Trung tâm khỏe mạnh, sớm được đoàn tụ cùng gia đình", Hằng bày tỏ.

Nguyễn Huỳnh Anh Hoa (sinh năm 1989) cũng là một bảo mẫu của Trung tâm H.O.P.E. mắc Covid-19. Hoa cho biết rất bất ngờ khi nhận kết quả xét nghiệm bởi bản thân không có triệu chứng. Nữ nhân viên văn phòng xin được điều trị tại nhà.

"Tôi thuộc đợt tình nguyện đầu tiên làm việc tại Trung tâm, nhiệm vụ mỗi ngày là cùng nhóm TNV chăm sóc cho hàng chục em nhỏ xa mẹ. Tôi rất buồn khi phải tạm dừng công việc đột ngột, nhưng cũng yên tâm khi nhận tin rằng các bé đều âm tính, vẫn rất khỏe mạnh", Hoa nói.

Cô chia sẻ sau khi điều trị khỏi Covid-19, nếu điều kiện cho phép, cô sẽ tiếp tục đăng ký làm tình nguyện viên. Tùy thuộc vào công việc cá nhân, cô có thể sẽ tiếp tục công việc thiện nguyện tại bệnh viện hoặc một tổ chức nhân đạo khác.

"Các bảo mẫu tại H.O.P.E. phải ở lại Trung tâm hoàn toàn trong 5 tuần lễ, điều này có thể ảnh hưởng đến công việc của tôi trong thời gian tới. Do vậy sau khi khỏi bệnh, tôi sẽ xem xét thời gian cá nhân để đăng ký hoạt động tình nguyện phù hợp", Hoa cho hay.

Trong khi đó, Đỗ Thị Thanh Phúc là bảo mẫu thuộc trường hợp F1, hiện cách ly tại Bệnh viện Hùng Vương. Cũng như Hằng, Hoa, Phúc chia sẻ rất buồn khi phải tạm xa những em nhỏ tại H.O.P.E..

Cô cho biết sau thời gian cách ly theo quy định, cô mong muốn được quay trở lại Trung tâm chăm sóc cho các em nhỏ.

"Những ngày đầu làm việc tại H.O.P.E., tôi không ngờ nhiệm vụ lại vất vả như vậy. Chăm một em bé khác rất nhiều so với chăm cùng lúc nhiều bé.

Thế nhưng nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn tiếp tục công việc tại Trung tâm để nhìn thấy các bé được gia đình đón về. Hầu hết gia đình của các bé đều có hoàn cảnh khó khăn, tôi rất thương và lo lắng, sợ các con về nhà bị thiếu thốn vật chất", Phúc nói.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Zing, TS. BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết đến hiện tại Trung tâm H.O.P.E. có 3 bảo mẫu là F0, 22 người khác là F1.

Những bảo mẫu này đã phải tạm dừng nhiệm vụ nhằm đảo bảo an toàn cho 70 em bé tại Trung tâm, thực hiện đúng quy tắc phòng dịch.

"Trước khi làm việc tại Trung tâm, các bảo mẫu đã có quả xét nghiệm 2 lần âm tính nCoV. Ngoài ra, các bạn cũng được xét nghiệm định kỳ hàng tuần. Theo tôi, rất nhiều khả năng các bạn mới bị nhiễm virus. Tuy nhiên, chúng tôi không thể xác định chính xác nguồn lây. Ngay sau khi phát hiện các trường hợp F0, F1, chúng tôi đã có hướng dẫn để các bạn cách ly tại nhà hoặc vào khu cách ly. Có một bạn F0 được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 16, 2 F0 khác tự điều trị tại nhà", bác sĩ Tuyết cho hay.

Theo bác sĩ Tuyết, việc 25 bảo mẫu phải tạm dừng công việc đột ngột đã khiến Trung tâm H.O.P.E. khá khó khăn bởi chưa thể có ngay TNV thay thế. Bệnh viện Hùng Vương đã phải chuyển nhân viên điều dưỡng sang hỗ trợ.

"Có khá nhiều người đăng ký làm TNV tại Trung tâm, nhưng họ phải đảm bảo có đủ số lần xét nghiệm âm tính, ngoài ra chúng tôi cũng cần dành một khoảng thời gian để đào tạo cho họ.

Hiện Trung tâm có 40 bảo mẫu làm việc ở vòng trong, trực tiếp chăm sóc cho các em bé và gần 20 TNV khác làm các công việc vòng ngoài như giặt đồ, rửa bình sữa, xử lý vệ sinh…", bà nói.

Cũng theo bà, toàn bộ 70 trẻ hiện ở Trung tâm H.O.P.E. đều âm tính nCoV, sức khỏe tốt. Bệnh viện Hùng Vương sẽ hỗ trợ, chăm sóc hết khả năng và mong mỏi các bé sẽ sớm được trở về với gia đình.

Trung tâm H.O.P.E. (Have Only Positive Expectation) có địa chỉ tại Trường mầm non Họa Mi 2 (đường Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, TP.HCM), chính thức được đưa vào hoạt động từ sáng 25/8. Trung tâm là nơi chăm sóc cho những trẻ em có mẹ là F0 hiện phải điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương.