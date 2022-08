Bảo mật toàn diện đám mây - thách thức và giải pháp cho doanh nghiệp

Viettel IDC phối hợp Nessar tổ chức hội thảo "Enhancing the security future - Kích hoạt tương lai bảo mật toàn diện". Sự kiện mang tới những giải pháp hữu ích về bảo mật đám mây.

Tiếp nối sự kiện tại Hà Nội, vào ngày 23/8, hội thảo “Enhancing the security future - Kích hoạt tương lai bảo mật toàn diện” được Viettel IDC phối hợp cùng Nessar tổ chức tại TP.HCM. Hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo chuyên gia công nghệ hàng đầu Việt Nam cùng hơn 100 đại diện doanh nghiệp lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ, truyền thông và thương mại điện tử.

Chuyển đổi chiến lược để bảo vệ dữ liệu

Góp mặt tại sự kiện, Phó giám đốc Trung tâm Hợp tác kinh doanh của Viettel IDC, ông Nguyễn Trọng Bảo, nhấn mạnh về tầm quan trọng của dữ liệu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Trong khi đó, trên thế giới đang có nhiều cuộc tấn công ngày càng tinh vi và nguy hại như sử dụng mã độc để đòi tiền chuộc từ doanh nghiệp, làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, hơn lúc nào hết, doanh nghiệp cần chuyển đổi chiến lược theo hướng ưu tiên bảo vệ tài nguyên dữ liệu của mình.

Hội thảo chia sẻ về những thách thức và giải pháp về bảo mật trên đám mây cho doanh nghiệp.

Cũng với tinh thần trên, ông Trần Văn Thành - Phó giám đốc Trung tâm Giải pháp và dịch vụ số Viettel IDC - chia sẻ: “Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Giám sát an toàn thông tin và an ninh mạng - Ban cơ yếu Chính phủ trong Hội nghị thượng đỉnh bảo mật an toàn thông tin 2021 và 2022, 52% các cuộc tấn công đến từ khai thác lỗ hổng, tất cả các layer (lớp) khác nhau như data, ứng dụng,phần hypervisor, network và cơ sở hạ tầng (infrastructure)”.

Theo ông Thành, tất cả thông tin này cho thấy mối đe dọa trên không gian mạng ngày càng gia tăng. Do đó, doanh nghiệp cần đối diện với với vấn đề này. Theo đó, doanh nghiệp cần những chiến lược bảo mật phù hợp với hiện trạng, đảm bảo ba yếu tố con người, quy trình và công cụ.

Bên cạnh các giải pháp chủ động bảo vệ, dự phòng và tăng cường bảo vệ hệ thống, ông Nguyễn Thành Công, đại diện Nessar, cũng chia sẻ tới khách hàng nền tảng Open XDR Platform. Theo đó, giải pháp này có thể xem là Full SOC in one box, hiện nay là xu hướng cho việc xây dựng trung tâm điều hành an ninh mạng SOC/VSOC, MSSP toàn diện, hiệu quả, thông minh và tiết kiệm chi phí.

Chủ động phòng chống tấn công dữ liệu

Trong bối cảnh nguồn lực an toàn thông tin tại Việt Nam khá khan hiếm, chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp chỉ bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư sau khi gặp vấn đề và rút kinh nghiệm cho lần sau, chứ chưa phải là một tâm thế chủ động phòng chống.

Qua phân tích của các chuyên gia trong hội thảo "Enhancing the security future - Kích hoạt tương lai bảo mật toàn diện", những góc nhìn toàn diện về thách thức trong việc bảo mật trên điện toán đám mây được mang ra mổ xẻ, cùng với đó là chiến lược bảo vệ dữ liệu chủ động. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tìm cho mình một giải pháp bảo mật thiết thực trên đám mây.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện các doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành.

Với vị thế là một trong những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái hơn 30 sản phẩm, dịch vụ, Viettel IDC mang tới những giải pháp phát triển, vận hành, bảo mật dữ liệu hữu ích cho doanh nghiệp. Vào tháng 3, Viettel IDC đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. Đây được xem là chìa khóa quan trọng, giúp Viettel IDC tự tin mang đến những dịch vụ bảo mật đáng tin cậy cho doanh nghiệp Việt Nam.