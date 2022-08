Bão Ma-on áp sát Biển Đông, miền Bắc mưa

Hoàn lưu sau bão Ma-on được dự báo gây ra đợt mưa lớn kéo dài 2 ngày ở miền Bắc. Thời tiết những ngày tới tại khu vực không ổn định, liên tục thay đổi từ nắng nóng sang mưa dông.

Dự báo đường đi của bão Ma-on trước khi vào Biển Đông Bão Ma-on duy trì hướng đi theo tây tây bắc, vận tốc 15-20 km/h sau khi vào Biển Đông ngày 24/8. Hình thái này có thể đạt cường độ mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.

Chiều 23/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Ma-on đang di chuyển trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon (Philippines). Lúc 13h, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12. Chỉ trong 24 giờ, bão đã mạnh lên 2 cấp.

Đêm nay, hình thái này đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 15-20 km/h và tiến vào khu vực phía bắc của Biển Đông. Chiều 24/8, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13.

Bão sau đó duy trì hướng đi, cường độ nhưng tăng tốc lên 20-25 km/h. Chiều 25/8, tâm bão nằm trên vùng biển phía nam thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió không đổi.

Cơ quan khí tượng nhận định sau thời điểm này, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.

Từ chiều 23/8, ảnh hưởng của bão khiến vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12. Sóng cao 5-7 m.

Dự báo đường đi của bão Ma-on sắp vào Biển Đông. Ảnh: VNDMS.

Hiện, cơ quan khí tượng Nhật Bản nhận định sau khi tiến vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 25/8, áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp suy yếu từ bão Ma-on khả năng đi chếch theo hướng tây bắc.

Vì vậy, hoàn lưu sau bão có thể tác động đến Tây Bắc Bộ và một phần khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nước ta.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua phía nam đồng bằng Bắc Bộ nối với cơn bão Ma-on.

Kết hợp vùng hội tụ gió trên cao, miền Bắc khả năng hứng mưa rào và dông chiều tối 23/8. Mưa được dự báo kéo dài đến sáng 24/8 với lượng phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Cùng lúc, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa dông với lượng 15-30 mm/ngày, tập trung về chiều và tối. Trạng thái này duy trì đến hết ngày 26/8 sau đó giảm dần.

Đáng lưu ý, chuyên gia cảnh báo hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão Ma-on có thể gây ra mưa lớn ở Bắc Bộ đêm 25 và ngày 26/8.

Tại Hà Nội, bản đồ dự báo cho thấy khu vực tiếp diễn nắng nóng trong ngày 26/8 khi nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 35 độ C. Tuy nhiên, mưa dông có thể xuất hiện bất chợt trong ngày, tập trung vào trưa hoặc chiều.

Ngày 25/8, nền nhiệt tại Hà Nội giảm khoảng 2 độ C so với trước đó, duy trì ngưỡng 26-33 độ C nên không quá oi nóng. Giai đoạn này, khu vực có thể chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu sau bão gây ra mưa rào và dông, tập trung trong ngày 26/8.