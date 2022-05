Bạo lực không lối thoát trong phim mới của đạo diễn 'The Witch'

"The Northman" là bản hùng ca tăm tối của Robert Eggers, được "phủ ngập" trong máu, lửa và sự điên rồ.

The Northman bắt đầu bằng cảnh một ngọn núi lửa đang phun trào tro khói mù mịt. Cùng với đó, bầu trời xám xịt vì một cơn giông vần vũ. Lũ quạ đang vất vả tìm đường từ biển trở về đất liền nhưng ngay khi gần tới nơi, chúng đột ngột trở cánh, quay về hướng biển. Tất cả dường như đang báo hiệu một sự kiện chết chóc.

Vua Aurvandill ‘Quạ Chiến’ (Ethan Hawke) trở về vương quốc với hoàng hậu Gudrún (Nicole Kidman) và con trai Amleth, sau cuộc chinh phạt những miền đất ngoài khơi xa. Ông ta đem về nhiều chiến lợi phẩm: lông thú, vàng bạc và không thể thiếu được những nô lệ.



Bữa tiệc mừng chiến thắng kết thúc chưa được bao lâu, thảm họa cũng dần ập xuống. Ngay sáng hôm sau, Fjölnir (Claes Bang) - em trai của Aurvandill - phục kích, sát hại người anh và bắt hoàng hậu. Sau khi chứng kiến tất cả, Amleth tìm đường chạy trốn ra biển. Cậu bé thề sẽ quay lại tiêu diệt Fjölnir, trả thù cho cha và cứu mẹ.

Phim sử thi anh hùng bạo lực và đen tối

30 phút đầu phim là loạt cảnh có thể khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu và ngột ngạt: đâm chém, giết chóc, hãm hiếp và cả thảm sát hàng loạt. Thứ nhất là cuộc thảm sát xảy ra với ngôi làng của Amleth khi anh còn là một cậu bé, thứ hai là màn tàn sát xảy ra ở một ngôi làng nơi chính Amleth là kẻ tham gia giết chóc. Đây cũng có thể là lý do khiến The Northman có một kết quả phòng vé tồi tệ. Phim chỉ thu về gần 60 triệu USD từ kinh phí sản xuất hơn 70 triệu USD , và cần phải đạt mức 140 triệu USD để có thể coi là tạm hòa vốn.

Phim đầy cảnh quỷ dị, với những hình ảnh rùng rợn đến điên rồ.

Cậu bé Amleth trở thành kẻ bị nhà tan cửa nát, mọi thứ bị tước hết đi, nhưng khi lớn lên tính cách ngày càng giống kẻ đã hại gia đình mình, thậm chí là khủng khiếp hơn. Amleth khi trưởng thành (Alexander Skarsgård thủ vai) được một băng cướp Viking thu nạp, được thủ lĩnh của băng đào tạo thành một berserker (tên gọi của những chiến binh Bắc Âu cổ, những kẻ điên cuồng và bạo lực nhất). Anh cũng lặp lại sự nghiệp của vua cha Aurvandill, trở thành một kẻ đi chinh phạt và gây ra tang thương, giết chóc.

Điều khác biệt duy nhất là vị hoàng tử đang cần báo thù. Xuyên suốt bộ phim là rất nhiều điềm báo, đến từ Heimir the Fool (Willem Dafoe), nữ tiên tri Seeress (Björk), hay thậm chí chính nhà vua Aurvandill cũng đã dự đoán được vận mệnh của con trai ngay từ đầu phim.

Đáng tiếc thay, sau phần mở màn gây tò mò, hai phần ba còn lại của The Northman là một cuộc báo thù khá dễ đoán. Đạo diễn Robert Eggers và biên kịch Sjón đã thêm vào nhiều nét chấm phá để tạo ra một không khí Bắc Âu đặc sắc, nhưng cốt truyện nói chung không tạo được mấy bất ngờ. Đây là điều không quá khó hiểu bởi kịch bản của The Northman vốn dựa trên truyền thuyết Amleth của nhà văn Đan Mạch Saxo Grammaticus (1150-1220).

Sau đó, chính William Shakespeare dùng nguyên tác làm chất liệu chính để viết nên vở kịch Hamlet kinh điển. Hamlet tiếp tục trở thành cảm hứng cho hàng nghìn tác phẩm văn học, điện ảnh, truyền hình về sau này. Nếu người xem kỳ vọng một điều gì đó thực sự đột phá về cốt truyện ở The Northman, họ chắc chắn sẽ phải thất vọng.

Bù lại, The Northman có phần nhìn thực sự mãn nhãn

Phim được quay gần như 100% tại các ngoại cảnh của Bắc Ireland, với khá ít kỹ xảo vi tính và phông nền. Tác phẩm của đạo diễn Robert Eggers nên được thưởng thức tại những màn chiếu lớn nhất có thể vì độ khoáng đạt của các đại cảnh. Eggers cũng rất khéo léo trong việc sử dụng các điểm sáng - tối trong mỗi khung hình của mình. Không khí của bộ phim nhìn chung u tối, song từng cảnh phim luôn có sự tương phản mạnh. Cảnh nhảy múa của các chiến binh Viking, cảnh Valkyrie bay về trời hay cảnh núi lửa cuối phim đều là những trường đoạn choáng ngợp và đáng nhớ.

Alexander Skarsgård có diện mạo và hình thể hoàn hảo cho vai diễn Amleth. Từ một hoàng tử ngây thơ, Amleth trở thành một chiến binh berserker điên cuồng trong chiến trận, nhưng lại nhu mì và thậm chí là yếu đuối trước những người mình yêu thương. Vai diễn đòi hỏi cả thể lực lẫn diễn xuất khuôn mặt.

Hình thể và sự nam tính giúp Alexander Skarsgård trở thành lựa chọn hàng đầu cho vai chính.

Cùng sát cánh với anh là Olga (Anya Taylor-Joy), một nữ phù thủy Slavic đến từ phía Đông. Cả hai đã có phần thể hiện khá ăn ý. Amleth là sự mạnh mẽ thô ráp, còn Olga là sự mềm mại khéo léo đầy mê hoặc. Có thời lượng ít hơn nhưng cũng không kém phần xuất sắc là Nicole Kidman và Claes Bang. Khá đáng tiếc, Willem Dafoe và Ethan Hawke đều có thời lượng xuất hiện khá ngắn ngủi. Ethan Hawke thậm chí có gì đó hơi lạc lõng, vẫn còn "chất Mỹ" trong một bộ phim đậm văn hóa Bắc Âu. Song, đây chỉ là một điểm trừ nhỏ trong tổng thể về diễn xuất của The Northman.

The Northman thể hiện thông điệp nhân đạo, nhân văn theo cách không hề chiều lòng đại chúng, với những tình tiết và diễn biến "điên loạn", không theo chuẩn mực phim hành động thuần túy. Sau The Witch và The Lighthouse, Robert Eggers tiếp tục mang niềm đam mê folklore (truyền thuyết dân gian) vào sản phẩm điện ảnh mới của anh. Không thực sự ám ảnh như hai "người anh" trước, song The Northman vẫn là một bộ phim có cá tính riêng, một trải nghiệm xứng đáng với những khán giả từng mê mẩn phong cách làm phim "dị biệt" của Eggers.