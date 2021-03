Bạo lực học đường được mô tả kinh hoàng thế nào trên phim Hàn?

School 2015: Who Are You? (2016): Series School của đài KBS có một số phần dành để mô tả tình trạng bạo lực học đường, phần gần nhất nhấn mạnh vào chi tiết trên là School 2015: Who Are you?. Trong phim, sao trẻ Kim So Hyun vào vai kép là hai chị em sinh đôi Lee Eun Bi - Go Eun Byeol. Bị tách ra từ khi còn nhỏ, Lee Eun Bi lớn lên tại vùng quê và bị bạn học bắt nạt vì là trẻ mồ côi. Cô thường xuyên bị nhóm nữ sinh do Kang So Young (Jo Soo Hyang đóng) cầm đầu chửi bới, đánh đập, ném bột mỳ và trứng sống vào người, sau đó bị bắt quỳ xuống xin lỗi. Quá khổ sở vì bị bạn học bắt nạt, Lee Eun Bi quyết định nhảy sông tự tử, nhưng may mắn được người chị sinh đôi Go Eun Byeol cứu sống.