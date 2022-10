Bạo loạn ở Argentina khiến 1 CĐV thiệt mạng

Trận đấu giữa Gimnasia La Plata và Boca Juniors đã bị hoãn sau 9 phút bóng lăn do bạo loạn diễn ra bên ngoài SVĐ.

Ít nhất một CĐV đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn giữa người hâm mộ CLB Gimnasia La Plata và cảnh sát. Trận đấu giữa đội bóng này và Boca Juniors trong khuôn khổ giải VĐQG Argentina đã diễn ra được 9 phút, cho đến khi trọng tài chính yêu cầu cầu thủ và ban huấn luyện 2 đội quay trở lại đường hầm do lượng khói dày đặc tại SVĐ.

Theo tờ AS Argentina, nguyên nhân dẫn tới bạo loạn là do quy trình quản lý sân yếu kém của đội chủ nhà Gimnasia La Plata. CĐV đã tràn kín các khán đài, thế nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa được vào sân dù sở hữu vé mùa. Cảnh sát đã phải sử dụng tới hơi cay để giữ trật tự đám đông nhưng chính điều này khiến các CĐV trong sân trở nên hỗn loạn. 1 người đã thiệt mạng trên đường được đưa đi cấp cứu tới bệnh viện. Lý do được đưa ra là bởi người đàn ông 57 tuổi đã lên cơn trụy tim.

Theo lời của trọng tài chính Hernán Mastrángelo, bầu không khí trong SVĐ được cho là “không thể thở được” do ảnh hưởng của hơi cay. CĐV đã tràn xuống sân do không thể rời sân. Nhiều trẻ em đã bị lạc và BTC phải thông báo trên hệ thống âm thanh để tìm kiếm cha mẹ.

Giao tranh giữa CĐV và cảnh sát đã khiến nhiều người bị thương, trong đó có cả những người làm công tác phục vụ trận đấu. Một nhân viên phụ trách ghi hình đã bị trúng đạn cao su tới từ cảnh sát. Cầu thủ 2 đội đã được di dời tới nơi an toàn ngay sau khi sự cố xảy ra. Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) thông báo trận đấu chính thức bị hoãn vô thời hạn, đồng thời tổ chức một cuộc điều tra toàn diện để làm rõ vụ việc này.