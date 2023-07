Báo Hàn đưa tin YoonA và Lee Jun Ho hẹn hò

Tờ The Proof đưa tin YoonA và Lee Jun Ho hẹn hò từ trước khi tham gia phim "King the Land". Hai công ty quản lý cho biết đang xác nhận thông tin.

YoonA và Jun Ho lộ tin hẹn hò.

Ngày 3/7, tờ The Proof đưa tin YoonA và Lee Jun Ho đang hẹn hò. Hai người phát triển mối quan hệ từ bạn bè thành người yêu trước khi hợp tác trong bộ phim King the Land. Đó cũng là lý do họ quyết định hợp tác trong tác phẩm hài lãng mạn của đài JTBC.

Lee Jun Ho và Lim YoonA nhận đánh giá tích cực khi đảm nhận vai trò MC tại Gayo Daejejeon của đài MBC trong hai năm liên tiếp kể từ 2021. Màn nhảy đôi của hai người được khán giả hưởng ứng và đạt lượt xem lớn.

Theo The Proof, Lee Jun Ho và YoonA cùng sinh năm 1990, lại hoạt động cùng thời điểm thông qua nhóm nhạc 2PM, SNSD. Sau đó, họ cùng phát triển sự nghiệp diễn xuất. Nhờ những điểm chung trên, họ dễ dàng thân thiết với nhau và dần phát triển mối quan hệ.

Lee Jun Ho và YoonA đang cùng đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình cuối tuần của JTBC là King the Land. Ở tập đầu tiên, King the Land bị chê bai kịch bản lỗi thời, thiếu thực tế. Tuy nhiên, tỷ suất người xem tăng mạnh qua từng tập. Mở đầu với rating 5%, King the Land đạt tỷ suất người xem hơn 12% ở tập 6 lên sóng tối 2/7.

Jun Ho và YoonA đang hợp tác trong King the Land.

King the Land dần chinh phục khán giả bởi nội dung hài hước, thư giãn và tương tác ăn ý, ngọt ngào, diễn xuất tốt của các diễn viên.

Lee Jun Ho (sinh năm 1990) ra mắt trong nhóm nhạc 2PM năm 2008 với vai trò hát chính. 2PM được mệnh danh “thần tượng dã thú” với hình tượng mạnh mẽ, nam tính. Họ nổi tiếng với nhiều ca khúc như Don’t Stop Can’t Stop, Heartbeat, Hand’s Up… Gần đây, Jun Ho phát triển sự nghiệp diễn xuất. Khả năng diễn xuất ấn tượng giúp Jun Ho nhanh chóng thoát mác thần tượng đi đóng phim vốn chịu nhiều định kiến ở Hàn Quốc.

Sau thành công rực rỡ của bộ phim truyền hình cổ trang The Red Sleeve, Lee Jun Ho trở thành ngôi sao sáng ở truyền hình Hàn Quốc. Anh đứng thứ 12 trong top 40 nghệ sĩ quyền lực Hàn Quốc theo danh sách công bố tháng 5 của Forbes Hàn Quốc.

YoonA bằng tuổi Jun Ho và là visual của nhóm SNSD. Họ được mệnh danh nhóm nhạc quốc dân với những ca khúc nổi tiếng như Gee, Oh!, Into The New World… Trước King the Land, YoonA diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Big Mouth, The K2…