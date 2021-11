Bao giờ trẻ mầm non được đi học trở lại?

Hiện tại, nhiều địa phương đã mở cửa trường học đối với cấp mầm non. Trong khi đó, nhiều nơi vẫn chần chừ, chưa có phương án mở cửa trường học đối với cấp học này.

Hiện nay, tình trạng trẻ mầm non tạm dừng đến trường lâu ngày khiến hàng loạt trường mầm non tư thục trên cả nước rơi vào cảnh kiệt quệ về tài chính, buộc phải rao bán, giải thể trường, giáo viên phải bỏ nghề, phụ huynh phải nghỉ làm trông con.

Tuy nhiên, quan điểm của nhiều địa phương, việc mở cửa trường học đối với độ tuổi mầm non cần được thực hiện thận trọng vì các em ở độ tuổi quá nhỏ, chưa ý thức được các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Học sinh mầm non trên địa bàn huyện Lâm Thao, Phú Thọ đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ dịch. Ảnh: CTTĐT Lâm Thao.

Chưa vội mở cửa đón trẻ mầm non đến trường

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết hiện tại, địa phương chưa có phương án mở cửa trường học đối với bậc mầm non.

"Thời gian tới, Hà Nội sẽ mở cửa trường học dần theo từng cấp, từng khu vực phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và tiến độ tiêm phủ vaccine. Riêng cấp mầm non, các cháu còn nhỏ quá nên sẽ lùi thời gian lại sau một chút" - ông Tuấn thông tin.

Tương tự tại Đà Nẵng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, ông Mai Tấn Linh, cho biết sở GD&ĐT sẽ tiến hành tổ chức cho bậc THPT, THCS đi học trực tiếp trở lại rồi mới tính đến bậc tiểu học và mầm non.

“Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó, giáo dục chịu ảnh hưởng rất nặng nề và nghiêm trọng. Nhưng khi đã chọn sự an toàn cho trẻ thì phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại về kinh tế, du lịch, mầm non tư thục rất khó khăn.

Quan điểm của Sở GD&ĐT Đà Nẵng là đặt an toàn của học sinh lên hàng đầu. Đời sống xã hội, kinh tế, có thể phục hồi để tồn tại. Còn riêng giáo dục, chậm lại một chút để đảm bảo an toàn, sau này, có thể sẽ kéo dài thời gian năm học, không nghỉ hè để bù đắp kiến thức cho học sinh" - ông Linh nói.

Tại TP.HCM, sở GD&ĐT dự kiến mở cửa trường học từ 10/12 tại địa phương có dịch cấp độ 1 và 2, học trực tiếp kết hợp trực tuyến với địa bàn cấp độ 3, học trực tuyến hoàn toàn ở vùng cấp độ 4.

Với cấp mầm non, sở yêu cầu phòng GD&ĐT các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát, kiểm tra các điều kiện đón trẻ. Địa phương phân công các trường mầm non công lập tiếp nhận trẻ khi trường ngoài công lập ngừng hoạt động. Giáo viên, nhân viên phải tiêm đủ hai mũi vaccine ít nhất 14 ngày trước khi đón trẻ.

Mở cửa trường học an toàn

Trong khi Hà Nội, Đà Nẵng và 1 số địa phương thận trọng trong việc mở cửa trường học thì tại nhiều tỉnh thành, việc cho trẻ mầm non trở lại trường đã được triển khai nhanh chóng và hiệu quả.

Tại tỉnh Quảng Nam, mặc dù một số cơ sở giáo dục vẫn xuất hiện F0, F1 nhưng việc tổ chức dạy học vẫn diễn ra bình thường.

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, từ đầu năm học đến nay, các địa phương không có dịch thì học sinh mầm non vẫn đi học bình thường. Tuy nhiên, trẻ mầm non đến trường chiếm tỷ lệ không nhiều, chỉ đạt 50-55%. Hiện tại thành phố Tam Kỳ và huyện Hiệp Đức, trẻ mầm non đang tạm dừng đến trường 100% do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

“Chúng tôi không phân biệt mầm non hay bậc học phổ thông. Tuy nhiên, việc mở cửa đối với độ tuổi mầm non sẽ được thực hiện cẩn trọng hơn. Chỉ những cơ sở giáo dục nào thực sự an toàn mới cho học sinh đi học trở lại và ăn bán trú, giãn cách theo phạm vi từng lớp.

Khi trường học có F0, F1, Quảng Nam chỉ tổ chức cách ly lớp học có ca nhiễm chứ không đóng cửa cả trường. Việc xét nghiệm, sàng lọc, vệ sinh khử khuẩn được nhanh chóng triển khai để sớm đưa hoạt động dạy học tại lớp học đó trở lại bình thường. Đối với những cơ sở giáo dục tổ chức nội trú, bán trú, hàng tuần địa phương tổ chức test nhanh cho học sinh; khu vực “điểm nóng” thì xét nghiệm 2 lần/tuần để sớm phát hiện ca nhiễm và kịp thời xử lý” - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hoàng Nam cho biết.

Tương tự tại Phú Thọ, sở GD&ĐT cho phép các đơn vị trực thuộc sở trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh, trường THPT Phong Châu gồm các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, GDNN-GDTX tổ chức dạy học trực tiếp trở lại từ ngày 15/11.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, các cơ sở giáo dục cần tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, đồ dùng dạy học, đồ chơi… chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp trước khi đón học sinh trở lại trường.

Riêng tại huyện Lâm Thao, từ ngày 15/11, 18/19 cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện đã đón trẻ lớp 4 và 5 tuổi đi học trở lại. Đối với trẻ lớp 3 tuổi và nhóm trẻ tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới.