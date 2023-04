Bao giờ nồm ẩm, mưa phùn ở miền Bắc kết thúc?

Miền Bắc tiếp diễn kiểu thời tiết mưa phùn, nồm ẩm đến hết ngày 15/4. Cuối tuần này, khu vực hửng nắng và tăng nhiệt nhanh, thời tiết được cải thiện.

Miền Bắc đang trải qua những ngày thời tiết mưa phùn, sương mù và nồm ẩm kéo dài. Nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ nhưng độ ẩm cao gây ra cảm giác khó chịu cho người dân.

Tình trạng trên xảy ra do khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, lệch đông. Với kiểu thời tiết này, người dân gặp nhiều bất tiện khi tham gia giao thông do tầm nhìn xa giảm.

Cùng với đó, sinh hoạt hàng ngày cũng bất tiện hơn do nền nhà, tường nhà ẩm ướt có thể gây nấm mốc, mùi hôi.

Người dân di chuyển dưới thời tiết ẩm ướt ở Hà Nội ngày 12/4. Ảnh: Ngọc Tân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa khả năng gia tăng ở miền Bắc trong các ngày 14-15/4 do tác động của đợt không khí lạnh mới. Đồng thời, nhiệt độ giảm nhẹ xuống mức thấp nhất 23 độ C, cao nhất 27 độ C.

Không khí lạnh thời kỳ này chủ yếu lệch đông nên khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục trải qua những ngày sương mù, mưa phùn, có lúc mưa rào rải rác. Độ ẩm tiếp tục tăng trên 95%, nồm ẩm kéo dài trong hai ngày tới.

Những ngày này, người dân được khuyến cáo hạn chế phơi đồ ngoài trời do vi khuẩn có thể sinh sôi, gây mùi hôi cho quần áo.

Đồng thời, để hạn chế nền nhà ẩm ướt ảnh hưởng đến sinh hoạt, người dân cần lau nhà thường xuyên bằng giẻ khô, sử dụng máy hút ẩm nếu có; hạn chế dùng quạt và mở cửa.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Accuweather Nhãn Ngày 13/4: Mưa phùn Ngày 14/4: Mưa phùn Ngày 15/4: Mưa dông Ngày 16/4: Không mưa Ngày 17/4: Không mưa Ngày 18/4: Mưa phùn Ngày 19/4: Không mưa Độ ẩm % 94 95 72 60 73 70 70 Nhiệt độ cao nhất độ C 27 26 28 32 30 32 33

Theo chuyên gia, sau ngày 15/4, không khí lạnh suy yếu dần. Thay vào đó, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng. Nắng nóng khả năng xuất hiện tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội khả năng hửng nắng vào ngày 16/4. Nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 31 độ C, độ ẩm giảm thấp dưới 75% nên thời tiết khô ráo, nồm ẩm chấm dứt. Người dân có thể tranh thủ để phơi đồ, dọn dẹp nhà cửa.

Sau đó, nhiệt độ tăng dần qua từng ngày và có thể chạm ngưỡng nắng nóng trên 35 độ C vào ngày 19/4. Người dân trải qua cuối tuần này và đầu tuần tới trong thời tiết khô ráo, oi nóng.

Từ nửa cuối tháng 4, do tác động của nắng nóng, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, hiện tượng cháy rừng cũng có nguy cơ cao xảy ra.

Trong khi đó, tại phía nam, khu vực Đông Nam Bộ vẫn có nhiều ngày nắng nóng trong nửa cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C.

Riêng thời kỳ ngày 15-18/4, ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo nên khu vực nam Tây Nguyên và Nam Bộ có thể mưa rào và dông rải rác về chiều tối. Ban ngày, nhiệt độ giảm nhẹ dưới ngưỡng nắng nóng.