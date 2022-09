Báo động tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương cho biết tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đang gia tăng một cách đáng báo động.

Theo thống kê của cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, từ đầu năm 2022 đến nay, 22 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn, 9 vụ xảy ra trong tháng 7 và tháng 8. Tất cả 22 vụ hiếp dâm, nạn nhân và đối tượng đều có mối quan hệ quen biết nhất định.

Các vụ việc phần lớn xảy ra ở phòng trọ - nơi đối tượng và bị hại sinh sống cùng gia đình hay nhà nghỉ - nơi đối tượng thuê để đưa bị hại vào thực hiện hành vi phạm tội... Đối tượng phạm tội đa số còn trẻ và thường có mối quan hệ quen biết, thậm chí có quan hệ thân thích, họ hàng với nạn nhân.

Theo Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, hiện nay công tác điều tra xử lý các vụ xâm hại tình dục còn gặp nhiều khó khăn, có trường hợp đã xảy ra rất lâu, thì bị hại và gia đình mới tố giác. Có vụ cha dượng xâm hại con riêng của vợ, nhưng nạn nhân lo sợ và chọn cách im lặng, không tố giác. Nguyên nhân khác là bị hại và đối tượng quen biết rồi tự nguyện quan hệ tình dục nên cũng không khai báo.

Dự báo, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em sẽ còn diễn biến phức tạp do sự phát triển mạnh mẽ của Internet, các đối tượng tiếp cận những trang mạng khiêu dâm, nhưng thiếu hiểu biết về pháp luật, hành động phạm pháp.

Một đối tượng bị bắt giữ vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, tác động tiêu cực dù là nhỏ nhất cũng có thể để lại nhiều hậu quả khôn lường cho trẻ, do đó vấn đề an toàn cho trẻ em cần được xem là công tác trọng tâm, cấp bách và cần sự chung tay của toàn xã hội.

Ở gia đình, trường học phải giáo dục về giới tính cho con em và khi biết có sự việc xảy ra, thì nhanh chóng trình báo công an để xử lý.

Các ngành, các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền nâng cao cảnh giác của người dân đối với thủ đoạn hoạt động của tội phạm và phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường điều tra, truy tố, xét xử một cách nghiêm minh và kịp thời để răn đe, giáo dục đối tượng.