Báo động tiến độ 3 dự án giao thông do nhà thầu chểnh mảng thi công

Ba dự án giao thông tại Đắk Lắk, Thái Bình và Hà Nam bị báo động về tiến độ giải ngân do nhà thầu chưa tập trung thi công.

Theo báo cáo của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT), tính đến ngày 28/7, tổng số dự án chưa đáp ứng nhu cầu giải ngân vốn đầu tư công là 12.

Trong số đó, 3 dự án thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GTVT và Ban chuyên trách của địa phương đang có chiều hướng tụt sâu tiến độ bởi năng lực tổ chức thi công của nhà thầu.

Nhà thầu chểnh mảng thi công cộng với một số vướng mắc về mặt bằng khiến các dự án giao thông được Bộ GTVT giao cơ quan chuyên môn các địa phương làm chủ đầu tư bị ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và giải ngân.

Cụ thể, dự án tuyến tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được Bộ GTVT giao Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư đang triển khai thi công 2/2 gói thầu, sản lượng thi công đạt 6,91%, chậm tới 20% so với kế hoạch.

Nguyên nhân là nhà thầu chưa tập trung huy động máy móc, thiết bị để thi công và ảnh hưởng của mùa mưa khu vực Tây Nguyên.

“Công tác giải phóng mặt bằng chưa có nhiều chuyển biến khi khối lượng bàn giao mới đạt 15,3/39,07 km (đạt 38,6%). Ngày 24/7, Bộ GTVT đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, dự kiến bàn giao phần mặt bằng còn lại trong tháng 8/2022; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung thi công, bám sát tiến độ đã chấp thuận”, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thông tin.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL37 qua tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa do Sở GTVT Thái Bình làm chủ đầu tư là dự án thứ hai bị Bộ GTVT báo động về tiến độ thi công và giải ngân.

Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành tháng 10/2022. Song, sản lượng thi công đến nay mới đạt 60%, chậm 4,5% so với kế hoạch do nhà thầu thi công chậm.

Tại dự án nâng cấp QL21B đoạn Chợ Dầu - Ba Đa do Sở GTVT Hà Nam làm chủ đầu tư có kế hoạch cán đích vào tháng 11/2022 nhưng sản lượng thi công đến nay cũng đang chậm 6% so với kế hoạch, mới đạt 36% giá trị hợp đồng do nhà thầu chưa tập trung thi công.

“Chủ đầu tư cần chỉ đạo nhà thầu huy động thêm nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công bù lại tiến độ chậm, trường hợp cần thiết phải bổ sung nhà thầu phụ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2022”, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông yêu cầu.