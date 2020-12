‘Báo Đen’ Chadwick Boseman được MTV vinh danh

Tại sự kiện MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time sắp sửa lên sóng, nam diễn viên quá cố sẽ được trao danh hiệu Anh hùng của thời đại.

Ngày 6/12, Digital Spy đưa tin ngôi sao quá cố Chadwick Boseman sẽ được vinh danh tại sự kiện MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time.

Hơn ba tháng kể từ ngày tài tử Black Panther qua đời, thông qua MTV, hai ngôi sao của Vũ trụ Điện ảnh Marvel là Robert Downey Jr và Don Cheadle sẽ trao danh hiệu Anh hùng của thời đại (Hero for the Ages) cho Boseman.

Giải thưởng được miêu tả là dành cho những người là anh hùng trên màn ảnh. Tuy nhiên, ngoài đời thực, hình ảnh của họ còn vượt xa hơn so với những gì đã cống hiến thông qua diễn xuất.

Chadwick Boseman sẽ được vinh danh ở MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time - sự kiện dự kiến lên sóng trong tối 6/12 (giờ Mỹ). Ảnh: MTV.

Cuối tháng 11, truyền thông thế giới đưa tin phần hình hiệu Marvel Studios ở đầu phiên bản Black Panther chiếu trên Disney+ được làm mới để tri ân Chadwick Boseman. Cụ thể, đoạn giới thiệu truyền thống được thay thế bằng phiên bản đặc biệt không thay đổi về cấu trúc cũng như hiệu ứng lật trang ở đoạn mở đầu.

Tuy nhiên, hình ảnh của Chadwick Boseman trong vai Chiến binh Báo Đen, hậu trường phim, thiết kế nhân vật... ở Black Panther được sử dụng thay thế màn xuất hiện của các siêu anh hùng quen thuộc.

Trước đó, đại diện Marvel Studios cũng khẳng định sẽ không dùng kỹ xảo để đưa Boseman trở lại màn ảnh.

Chadwick Boseman qua đời ngày 28/8 sau khoảng thời gian bốn năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trong một chia sẻ với giới truyền thông, gia đình nam diễn viên cho biết anh thủ vai Black Panther/T’Challa trong Black Panther (2018) và hai phần phim Avengers xen giữa lúc trải qua các ca phẫu thuật cũng như hóa trị.

Do đại dịch Covid-19, sự kiện phim ảnh thường niên của MTV không thể diễn ra năm nay. Tuy nhiên, kênh truyền hình đã quyết định tổ chức MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time nhằm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lịch sử giải thưởng và phát sóng vào tối 6/12. Chương trình sẽ do Vanessa Hudgens dẫn dắt.

Một số ngôi sao khác cũng đã xác nhận xuất hiện trong chương trình, như Drew Barrymore, Jamie Lee Curtis, Adam Sandler, Sarah Michelle Gellar, Kevin Bacon và Kristen Bell.