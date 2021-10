Bảo đảm cuộc sống cân bằng trước biến cố

Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến cuộc sống, khiến nhiều người trăn trở tìm cách đối phó với những rủi ro về sức khỏe và tài chính tương tự trong tương lai.

Tình trạng giãn cách xã hội kéo dài, căng thẳng do thất nghiệp, sức khỏe giảm sút khi nhiễm bệnh khiến đời sống tâm sinh lý của nhiều người đi xuống.

Rủi ro từ Covid-19

May mắn chưa nhiễm bệnh, song anh Nguyễn Công Tín (31 tuổi, TP.HCM) lại gặp vấn đề kinh tế sau nửa năm bị giảm lương. Anh không phải người duy nhất đối mặt với tình trạng giảm thu nhập. Chưa khi nào anh Tín quan tâm đến tích lũy như bây giờ. Thậm chí, anh còn lo khoản tiền tiết kiệm sẽ "không cánh mà bay". Dịch Covid-19 bùng phát là điều không ngờ tới, những rủi ro tương tự hoàn toàn có thể xảy đến với bất kỳ ai trong tương lai.

Nhịp sống của nhiều gia đình bị thay đổi ít nhiều khi dịch Covid-19 bùng phát.

Làm sao để bảo vệ cuộc sống trọn vẹn trước những biến cố khó lường là câu hỏi anh Tín đặt ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh chọn sản phẩm "Trọn vẹn cân bằng" của AIA Việt Nam như một bộ "giảm xóc" tài chính trước biến cố cuộc sống.

"Tôi cảm thấy may mắn vì tìm thấy giải pháp đảm bảo tương lai đúng lúc", anh Tín chia sẻ. Sau khi chọn gói bảo hiểm phù hợp với thu nhập và nhu cầu cá nhân, chỉ sau 21 ngày, anh cùng gia đình sẽ hưởng những chính sách bảo vệ và hỗ trợ trước tai nạn, ung thư, bệnh giai đoạn cuối, mất khả năng lao động hoặc tử vong.

Bảo vệ cuộc sống trọn vẹn cân bằng

Đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tìm kiếm sự cân bằng cho cuộc sống tương lai, AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm "Trọn vẹn cân bằng" với nhiều quyền lợi thiết thực. Sản phẩm đáp ứng 2 yếu tố sức khỏe và tài chính, linh hoạt 2 mục tiêu bảo vệ, tích lũy, hứa hẹn giúp khách hàng có điểm tựa vững chắc trước những biến cố khó lường.

Tham gia gói bảo hiểm "Trọn vẹn cân bằng", anh Tín an tâm khi đóng phí 20 triệu đồng mỗi năm nhưng nhận số tiền bảo hiểm 1,2 tỷ đồng (gói bảo hiểm quyền lợi nâng cao). Với anh, sự chuẩn bị chu toàn để bảo vệ cuộc sống trọn vẹn cân bằng là điều cần thiết.

"Trọn vẹn cân bằng" chu toàn cả mục tiêu tài chính cho khách hàng.

Trong trường hợp không may bị thương tật do tai nạn, anh Tín được chi trả đến 100% số tiền bảo hiểm. Khi mắc ung thư nghiêm trọng, anh được nhận thêm 25% số tiền bảo hiểm để điều trị. Những bước chuẩn bị từ hôm nay giúp anh an tâm bước tiếp và bảo vệ sự bình yên cho gia đình.

Anh Tín chia sẻ: "Chi trả thêm 15% số tiền bảo hiểm cho quyền lợi tử vong nếu người được bảo hiểm không hút thuốc lá là điểm thú vị của 'Trọn vẹn cân bằng'. Điều này phù hợp với tinh thần sống khỏe mà tôi đang hướng tới, đồng thời cổ vũ mọi người xây dựng thói quen lành mạnh".

Bên cạnh mang đến sự an tâm về viện phí và sức khỏe, "Trọn vẹn cân bằng" còn giúp khách hàng hướng đến hiệu quả tài chính. AIA cam kết lãi suất tối thiểu, đầu tư một phần phí bảo hiểm vào danh mục trái phiếu và tiền gửi để tối ưu lợi nhuận. Sau năm thứ 5, AIA thưởng từ 12,5% đến 15% phí bảo hiểm mỗi năm. Cộng với khoản lợi nhuận đầu tư và thưởng thường niên, khách hàng hứa hẹn sớm đạt mục tiêu tài chính tương lai.

Điểm cộng của "Trọn vẹn cân bằng" còn nằm ở khả năng linh hoạt, có thể điều chỉnh kế hoạch bảo hiểm theo từng giai đoạn cuộc sống. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, công việc và thu nhập ổn định trở lại, anh Tín dự định tăng phí bảo hiểm để đạt mục tiêu tích lũy hiệu quả hơn khi con gái bước vào tiểu học và gia đình sắp đón thành viên mới.

Độc giả truy cập tại đây để tìm hiểu thêm về gói bảo hiểm "Trọn vẹn cân bằng" của AIA.