Bão Choi-Wan giật cấp 10 trên Biển Đông, Hà Nội mưa dông

Bão số 1 sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc và duy trì sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 những giờ tới. Hà Nội mưa dông sáng nay, có thể kèm hiện tượng cực đoan như lốc, sét.

Dự báo đường đi của bão số 1 Bão số 1 sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc 2 ngày tới, nhưng sớm đi ra khỏi Biển Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4h ngày 4/6, tâm bão số 1 Choi-Wan cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 250 km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất đạt 65 km/h, tương đương cấp 8, giật cấp 10.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng bắc, sau đổi hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Rạng sáng 5/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon 540 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất giảm xuống còn cấp 6, giật cấp 8.

Sau đó, hình thái này giữ nguyên hướng đi, vận tốc không đổi và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Như vậy, bão số 1 có xu hướng đi ra ngoài Biển Đông và suy yếu dần 24 giờ tới. Hôm nay (4/6), khu vực phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, có nơi cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Mức độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đường đi của bão số 1 cho thấy bão có xu hướng ra khỏi Biển Đông và suy yếu dần những giờ tới. Ảnh: VNDMS.

Để ứng phó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai có văn bản, yêu cầu lực lượng chức năng các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền.

Địa phương cần thông báo cho chủ phương tiện và thuyền trưởng tàu, thuyền biết diễn biến của bão Choi-Wan để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và phương tiện, cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Thông tin liên lạc với các tàu cần được duy trì nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Trên đất liền, vùng núi Bắc Bộ đã có mưa lớn trong tối và đêm qua. Từ 19h ngày 3/6 đến rạng sáng 4/6, khu vực này có lượng mưa phổ biến 30-60 mm. Một số nơi mưa trên 100 mm như Phú Bình (Tuyên Quang), Bằng Lũng, Đôn Phong (Bắc Kạn) 105 mm.

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên hôm nay (4/6), mưa dông mở rộng khắp miền Bắc. Một số nơi có thể mưa lớn với lượng 50-80 mm/ngày, có nơi trên 90 mm. Các tỉnh miền núi đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Tại Hà Nội, mưa dông sẽ xuất hiện vào sáng nay, có thể đi kèm với những hiện tượng cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động 27-32 độ C, giảm 6-8 độ C so với những ngày trước đó. Khu vực kết thúc đợt nắng nóng gay gắt.

Sau hôm nay, mưa tạm thời chấm dứt ở Bắc Bộ. Từ đêm 6/6 đến khoảng đêm 10/6, khu vực đón thêm một đợt mưa dông diện rộng, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to.