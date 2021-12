Báo cáo vụ hơn 500 bình chữa cháy ở chung cư TP.HCM quá hạn bảo dưỡng

Công an quận Bình Thạnh kiểm tra và xác nhận bình chữa cháy tòa Park 2, chung cư Vinhomes Central Park, vẫn hoạt động bình thường và được ban quản lý kiểm tra định kỳ hàng tháng.

Công an quận Bình Thạnh vừa có báo cáo gửi Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, về nội dung phản ánh hơn 500 bình chữa cháy của tòa Park 2, chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh, TP.HCM) quá hạn 6 tháng theo ngày ghi trên tem bảo dưỡng của đơn vị bảo trì.

Tem tên bình chữa cháy tòa nhà Park 2, chung cư Vinhome Central Park quá hạn bảo dưỡng 6 tháng được người dân phản ánh. Ảnh: NVCC.

Theo báo cáo, ngày 20/12, Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với UBND phường 22 kiểm tra thử nghiệm thực tế các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà Park 2.

Kết quả ghi nhận cho thấy bình chữa cháy xách tay vẫn hoạt động bình thường, có dán thẻ theo dõi kết quả kiểm tra và được ban quản lý kiểm tra định kỳ hàng tháng (ghi nhận từ ngày 1/1 đến ngày 10/12).

Ngoài ra, đồng hồ đo áp suất của các bình bột chữa cháy tại thời điểm kiểm tra ở mức màu xanh, các bình chữa cháy khí CO2 đủ cân nặng, các hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động sprinkler hoạt động bình thường.

Công an quận Bình Thạnh đề xuất Giám đốc Công an TP.HCM giao đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Đơn vị sẽ tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn việc kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy, bình chữa cháy xách tay cho người dân sinh sống tại các chung cư trên địa bàn quản lý.