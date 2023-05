'Bão bụi' sân bay Long Thành lại bao trùm hàng nghìn hộ dân

Chiều 8/5, hàng nghìn hộ dân sống xung quanh đại công trường xây dựng sân bay Long Thành (Đồng Nai) than trời khi những cơn “bão bụi” cuồn cuộn lơ lửng trên bầu trời tạo thành “vùng trời đỏ”.

Bụi từ công trường sân bay Long Thành không chỉ phát tán ra khu vực các xã xung quanh sân bay như Lộc An, Bình Sơn… mà bay xa bao trùm cả huyện Long Thành, thậm chí còn lan sang cả huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Chị Ngọc Huyền (ngụ xã Long An, huyện Long Thành) cho biết bình thường ở nhà chỉ thấy bụi công trường phía xa xa. Nhưng bất ngờ, chiều nay trời chuyển mưa kèm giông lốc khiến bụi bao trùm bầu trời Long Thành, nhìn đâu cũng thấy đỏ.

“Ngoài đường xe chạy nhìn bụi bủa vây như sương mù, ảnh hưởng sức khoẻ quá”, chị Huyền bày tỏ.

Ông Dương Quang Điện, Phó giám đốc ban QLDA sân bay Long Thành, cho biết hiện vẫn yêu cầu đơn vị nhà thầu tăng cường việc tưới nước và thời gian tưới nước. Tuy nhiên, khi gặp gió lớn và lốc xoáy sẽ cuốn bụi lên cao, theo gió phát tán ra xa.

“Phía các nhà thầu cũng mong muốn cơn mưa để hạ nhiệt trên công trường cũng như giảm bụi ra môi trường”, ông Điện nói.

Sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia với diện tích 5.000 ha. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai.

