'Bảo Anh gu mặn' - lời phán xét vô lý về chuyện chọn người yêu

Ngoại hình không phải là lý do duy nhất cho việc nảy sinh tình cảm và chắc chắn chúng không phải là nền tảng chính quyết định mối quan hệ sẽ thất bại hay thành công lâu dài.

“Gu Bảo Anh mặn quá”, "Không hiểu sao yêu vừa người kém tuổi vừa xấu" là hai trong số nhiều bình luận mà người dùng mạng nói về ngoại hình của bạn trai tin đồn ca sĩ Bảo Anh. Trước đó, tấm ảnh chụp ảnh nữ ca sĩ ôm hôn một chàng trai lan truyền trên mạng.

Thay vì những lời chúc phúc hay khen xứng đôi, một bộ phận khán giả lại thắc mắc về lý do Bảo Anh dành tình cảm nam vũ công sinh năm 1999. Nguyên nhân chính là họ thấy ngoại hình của cả hai không tương xứng, do đó việc yêu nhau là "không phù hợp".

Bên cạnh việc body-shaming (miệt thị ngoại hình), phản ứng của cộng đồng mạng cũng thể hiện rõ lối suy nghĩ áp đặt vốn tồn tại trong số đông. Khi một cặp bị cho là "đũa lệch" về vẻ ngoài, một người sẽ bị chê trách là gương mặt thiếu ưa nhìn, còn người còn lại bị gọi là "gu khác người".

Tuy vậy, nhiều nghiên cứu và câu chuyện thực tế đã chứng minh ngoại hình chiếm một phần nhỏ hơn mọi người thường nghĩ trong chuyện thích hay yêu một người.

Bạn trai tin đồn của ca sĩ Bảo Anh bị công chúng miệt thị ngoại hình là không ưa nhìn. Ảnh minh họa: Anh Khoa.

Vẻ đẹp nằm trong "mắt của kẻ si tình"

Theo Marriage.com, tất cả đều mong muốn người yêu hay bạn đời tương lai chọn yêu mình vì tính cách, "con người thật", chứ không phải do vẻ ngoài.

Trong bài viết Do Looks Matter in an Relationship (Tạm dịch: Ngoại hình có thực sự quan trọng trong một mối quan hệ) trên trang PsychCentral, tác giả Claudia Rodriguez chỉ ra sự hấp dẫn mà mỗi cá nhân cảm nhận được ở đối phương đều là nhận định chủ quan.

Việc này dựa trên mỗi người có những mắt nhìn khác nhau, do đó những thứ được cho thu hút về mặt giới tính rất khác ở từng người.

Theo báo cáo được đăng tải vào tháng 10/2015 trên tạp chí Current Biology, mặc dù một số đặc điểm của khuôn mặt con người được coi là đẹp hơn (như đường nét, tính đối xứng), số đông thường không thống nhất với nhau về mức độ hấp dẫn tương đối của khuôn mặt.

Ví dụ, khi đưa ảnh người mà bạn thấy ưa nhìn - cho bạn bè xung quanh, không hiếm lời nhận xét sẽ là "gương mặt này chỉ ở mức trung bình".

Ngay cả khi giải thích rằng đối phương "không ăn ảnh" hay "ở ngoài đẹp hơn", bạn bè cũng không thể thấy người đó hấp dẫn như bạn.

Mỗi người có những nhận định khác nhau, do đó những thứ được cho là thu hút về mặt giới tính rất khác theo quan điểm của từng người. Ảnh: Variety.

Ngoài ra, sự khác biệt về sở thích, văn hóa và môi trường cũng đóng vai trò chính yếu trong việc định hình những gì ai đó sẽ thấy hấp dẫn ở một đối tác tiềm năng.

Do đó, ở mức độ đáng kể, vẻ đẹp là "nằm trong ánh mắt của kẻ si tình". Việc yêu một ai đó không chỉ khiến bạn thấy người yêu đẹp hơn mà chỉ cần ở bên họ cũng khiến bạn thấy người đó hấp dẫn hơn.

Từ lúc công khai hẹn hò đến kết hôn, "người sói" Hugh Jackman và vợ Deborra-Lee Furness trải qua nhiều điều tiếng. Nhiều người cho rằng Deborra-Lee Fureness không xứng với Hugh Jackman về ngoại hình, tuổi tác.

Nhưng với nam diễn viên, anh biết rõ mình đã say nắng vợ từ lần đầu gặp mặt và cũng là người thổ lộ tình cảm trước. Cả hai hẹn hò với nhau được 4 tháng thì Hugh Jackman cầu hôn bạn đời. Họ đã ở bên nhau gần 26 năm.

Không có tiêu chuẩn về gu người yêu

Không thể phủ nhận ngoại hình (gương mặt, vóc dáng) là yếu tố gây ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với một người mới. Tuy vậy, đây không phải là khía cạnh quan trọng nhất trong việc hình thành tình cảm.

Năm 2011, thông tin hẹn hò của "nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori cùng nhạc sĩ Lee Sang Soon từng làm bùng nổ truyền thông Hàn Quốc.

Công chúng thậm chí nghi ngờ nguyên nhân hai người hẹn hò, cho rằng Lee Sang Soon là đại gia "ngầm" mới có thể sánh đôi cùng nữ ca sĩ hấp dẫn nhất ngành giải trí.

Nhưng chính Lee Hyori thừa nhận cô chính là người phải lòng đối phương trước. "Anh Sang Soon không tiếp cận tôi mà chính tôi đã tán tỉnh anh ấy. Mất một thời gian dài anh ấy mới đồng ý hẹn hò", cô kể.

Công chúng Hàn Quốc từng cho rằng Lee Sang Soon là đại gia "ngầm" mới có thể sánh đôi cùng Lee Hyori, nữ ca sĩ hấp dẫn nhất ngành giải trí nước này. Ảnh: All Kpop.

Khái niệm gu người yêu vốn không gói gọn chỉ trong hai chữ "vẻ ngoài". Nó là tổng hợp những đặc điểm về học vấn, tính cách, ngoại hình, gia cảnh của một người mà bạn muốn chọn làm bạn trai/bạn gái.

Các đặc điểm này cũng dựa trên thói quen, môi trường sống và văn hóa, nên gu người yêu của mỗi người vốn không giống nhau.

Trong nghiên cứu The Importance of Physical Attractiveness to the Mate Choices of Women (Tạm dịch: Tầm quan trọng của sức hấp dẫn thể chất đối với sự lựa chọn bạn đời của phụ nữ), nhóm tác giả chỉ ra nhiều nữ giới có xu hướng coi trọng những phẩm chất như tham vọng, chăm chỉ, ga lăng và tốt bụng hơn là điển trai.

Còn trong nghiên cứu Gender Differences in Mate Selection: Evidence From a Speed Dating Experiment (tạm dịch: Sự khác biệt về giới trong việc lựa chọn bạn đời dựa trên trải nghiệm về tốc độ hẹn hò), cùng với ngoại hình, nam giới rất coi trọng các đặc điểm tính cách như chu đáo, tự nhiên và khiêm tốn.

Ngoại hình có thể quan trọng ban đầu, nhưng điều thực sự tạo nên sự gắn kết lại liên quan đến cách hai người kết nối ở mức độ sâu sắc.

Trả lời trang Bustle, chuyên gia về cố vấn mối quan hệ Crystal Bradshaw đánh giá những yếu tố khác có sức nặng trong một mối quan hệ gồm có: khiếu hài hước, chung sở thích, cùng hướng tới những giá trị chung, cảm giác an toàn và hạnh phúc khi ở bên.

Khi được hỏi về khoảng cách danh tiếng cũng như tiền bạc giữa hai người, Lee Hyori từng thẳng thắn trả lời: "Tôi chưa bao giờ nghĩ phải lấy chồng giàu, chỉ cần hạnh phúc là được". Theo Lee Hyori, cô đồng ý làm vợ Lee Sang Soon bởi cách anh chăm sóc cô và những sở thích bình dị chung của cả hai.

"Với tôi, anh ấy là người đẹp trai nhất", nữ ca sĩ nói về chồng trong một cuộc phỏng vấn khác.

Crystal Bradshaw đánh giá thêm việc chỉ nhìn vào các đặc điểm bên ngoài là suy nghĩ nông cạn và một người nên mở rộng quan điểm về ngoại hình bằng cách tìm hiểu ai đó bất kể họ trông như thế nào.

"Chỉ vì ai đó không phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp thông thường không có nghĩa là họ không phải là đối tác tiềm năng tốt", cô nói.