Bánh xe Toyota bZ4X có thể rơi ra khi đang chạy

Toyota đã thông báo đến chủ sở hữu mẫu SUV điện bZ4X về việc bánh xe có thể rơi ra bất cứ lúc nào, và khuyến cáo người dùng không nên vận hành xe.

Toyota mới mở bán mẫu xe điện bZ4X trong vài tháng gần đây, nhưng hãng đã phải thông báo thu hồi đối với mẫu xe này vì lỗi nghiêm trọng. Theo đó, hãng xe Nhật Bản cho biết bánh xe của bZ4X có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Hãng đã gửi thư khẩn cấp đến các chủ sở hữu để yêu cầu họ tạm thời không nên lái xe và thông báo về nguyên nhân lỗi. Cụ thể, các bu-lông kết nối bánh xe với thân xe có thể bị lỏng, trong trường hợp xấu nhất, bánh xe có thể rơi ra khi xe đang vận hành.

Bánh xe Toyota bZ4X có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Ảnh: Insideevs.

"Chốt trung tâm có thể bị lỏng do nhiều lần ôm cua gấp hoặc phanh gấp. Do đó, nếu bạn tiếp tục lái xe trong trạng thái đó, có thể nghe thấy tiếng ồn bất thường và trong trường hợp xấu nhất, bánh xe hoàn toàn có thể rơi ra", Toyota viết trong thư gửi đến người dùng bZ4X. Ngoài ra, hãng xe cũng in đậm dòng chữ "không nên điều khiển phương tiện cho đến khi có biện pháp khắc phục".

Toyota thừa nhận rằng họ chưa có một bản sửa lỗi nào cho chiếc xe. Đây là sự bất tiện rất lớn đối với chủ sở hữu Toyota bZ4X, khi phải tạm ngừng sử dụng vô thời hạn. Toyota cũng đang tìm mọi cách để hỗ trợ khách hàng.

Hãng xe khuyến cáo người dùng nên liên hệ với đại lý ủy quyền gần nhất để sắp xếp khắc phục lỗi. Đại lý sẽ nhận xe, vận chuyển và bảo quản miễn phí cho đến khi các lỗi trên xe được xử lý xong.

Toyota sẽ cho khách hàng mượn xe sử dụng, hãng sẽ chịu toàn bộ chi phí nhiên liệu trong lúc chiếc bZ4X bị thu hồi vô thời hạn.Ảnh: Insideevs.

Ngoài những điều trên, Toyota còn đưa ra một số biện pháp khắc phục để giúp người dùng trong tình huống khó chịu này. Hãng xe Nhật Bản sẽ cung cấp một chiếc xe khác cho khách hàng mượn sử dụng miễn phí, hãng sẽ chịu toàn bộ chi phí nhiên liệu. Đối với những khách hàng đã thanh toán đầy đủ, Toyota sẽ cấp một khoản tín dụng trị giá 5.000 USD .

Toyota cũng đang mở rộng tính năng sạc nhanh miễn phí cho chủ sở hữu bZ4X thông qua EVgo, với việc xe bị triệu hồi chưa rõ thời hạn, Toyota sẽ gia hạn dịch vụ sạc miễn phí đến ngày 31/12/2024. Hãng cũng gia hạn thời gian bảo hành đối với mẫu xe điện này.

Đối với những khách hàng không đồng tình với những giải pháp trên, Toyota đã đề nghị mua lại chiếc xe. Hãng cho biết sẽ sớm liên lạc với từng chủ sở hữu bZ4X để xem xét cụ thể.