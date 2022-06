Bành Vu Yến thoát cảnh thất nghiệp

Nam diễn viên đóng chính trong "Tương tiến tửu", hợp tác với Lưu Đức Hoa. Đây là dự án phim đầu tiên của Bành Vu Yến trong năm nay.

Ngày 13/6, Nhật báo Tinh Đảo đưa tin phim điện ảnh Tương tiến tửu do Lưu Đức Hoa, Bành Vu Yến, Lâm Gia Đống, Chu Giám Nhiên đóng chính, chuẩn bị khai máy. Tác phẩm thuộc thể loại hành động giật gân, do Quan Trí Diệu đạo diễn, Lâm Địch An và Tiền Gia Lạc chỉ đạo võ thuật.

Trên On, Tiền Gia Lạc cho biết dàn diễn viên trong Tương tiến tửu có nhiều cảnh hành động nguy hiểm, nghẹt thở trên màn ảnh.

Lưu Đức Hoa, Bành Vu Yến kết hợp trong siêu phẩm hành động mới của Hong Kong. Ảnh: Sina.

Theo HK01, Lưu Đức Hoa đang rèn thể lực và võ thuật trong thời gian chờ đoàn phim bấm máy. Trước đó, anh quay hình dự án Crisis Route.

Bành Vu Yến có mặt ở Hong Kong vào đầu tháng 5. Sự nghiệp của anh đóng băng nhiều tháng qua vì dịch bệnh. Nam diễn viên phải ngồi nhà vì Thượng Hải - nơi anh sống - bị phong tỏa dài hạn. Trong thời gian thất nghiệp, Bành Vu Yến nấu ăn, trò chuyện cùng fan. Đến khi nhận được lời mời từ đoàn Tương tiến tửu, anh mới rời nhà sang Hong Kong làm việc.

Tương tiến tửu là bom tấn hành động - võ thuật hiếm hoi của Bành Vu Yến trong 4 năm trở lại đây. Từ năm 2018, sau ồn ào giành ghế VIP của Lý Băng Băng, danh tiếng nam diễn viên đi xuống. Anh bị nhà sản xuất lạnh nhạt, mỗi năm chỉ đóng một phim. Tuy nhiên, các dự án ít ỏi mà Bành Vu Yến tham gia như Cứu viện khẩn cấp, Đệ nhất lư hương thất bại về doanh thu và chất lượng.

Từ một ngôi sao võ thuật được kỳ vọng, xếp ngang hàng Ngô Kinh, Trương Tấn và được xem là người kế tục Lý Liên Kiệt, hiện sự nghiệp Bành Vu Yến xuống dốc rõ nét. Trước đây anh là lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn, trong những bộ phim bom tấn hoặc hành động nhờ ngoại hình nam tính, diễn xuất tốt và giỏi võ.