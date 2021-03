Bánh tráng chả cá và 6 đặc sản hút khách ở Bình Định

7. Thương hiệu mắm nào nổi tiếng ở Bình Định? Mắm ruốc Mỹ An

Mắm rươi Mỹ An

Mắm nhum Mỹ An Nhum có nhiều loại, song để muối mắm phải là nhum ta màu đen. Mắm nhum có màu đỏ đục, nhuyễn tan, sền sệt. Vị mặn của muối, thơm của tỏi và cay nồng của tiêu cũng là những điểm nhấn của mắm nhum Mỹ An. Người ta thường ăn thịt ba chỉ luộc, rau sống và bún tươi kèm mắm nhum để tận hưởng hương vị nguyên bản. Ảnh: Đi chơi Quy Nhơn.