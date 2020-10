Bánh pía Vũng Thơm là đặc sản tỉnh nào?

3. Bánh pía can xại có nguyên liệu đặc biệt nào trong nhân bánh? Tiêu đen

Cải muối

Mộc nhĩ Bánh pía can xại được xem là một dạng bánh pía truyền thống, với phần nhân bánh có nguyên liệu cải muối, gọi là can xại, kết hợp cùng đậu xanh, mỡ heo, mứt bí... Bánh pía can xại có vị ngọt ngọt mặn mặn đặc trưng, khi ăn ít ngán. Ảnh: Banhpiatrulyvietnam.