Bánh hỏi An Nhứt là đặc sản tỉnh nào?

1. Bánh hỏi An Nhứt là đặc sản ở đâu? Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Huyện Long Điền, tỉnh Long An

Huyện Long Điền, tỉnh Vĩnh Long Bánh hỏi An Nhứt là đặc sản nổi tiếng ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gắn với địa danh An Nhứt tại đây. Những miếng bánh hỏi trắng dẻo, thơm ngon được chế biến từ gạo thơm của địa phương với các công đoạn công phu. Ảnh: Nguyễn Đoàn.