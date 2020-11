Bảng xếp hạng phòng vé kỳ lạ thời dịch

Đối với riêng thị trường Bắc Mỹ, Bad Boys for Life cũng gần như nắm chắc vị trí số một khi thu 204 triệu USD sau khi ra mắt hồi đầu năm. Đây là lần đầu kể từ 2007, một bộ phim của hãng Sony đứng đầu khu vực. Trên cấp độ toàn cầu, tác phẩm hành động của Will Smith và Martin Lawrence đạt thành tích 428 triệu USD - hiện đứng thứ ba sau Bát bách và My People, My Homeland đều của Trung Quốc.