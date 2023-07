Bảng xếp hạng 'bom tấn' ăn khách nhất nửa đầu 2023

Sau buổi chiếu sớm, dự án nhà Sony đã nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình. Nội dung phim được đánh giá thú vị, hấp dẫn và giàu cảm xúc. Đa vũ trụ trong phim tỏ ra hấp dẫn không kém trong Dr. Strange hay thậm chí phim thắng Oscar Everything Everywhere All at Once. Ngoài ra, phần hình ảnh, âm nhạc cũng được đánh giá rất cao. Không ít chuyên gia dự đoán Across the Spider-Verse có khả năng rinh về ít nhất 2 giải Oscar, viết tiếp chiến thắng vẻ vang của phần tiền nhiệm.