Băng tuyết phủ trắng xóa đường lên biên giới

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu. Ngày 11-13/1, các tỉnh đồng bằng chuyển sang trạng thái rét khô với nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C, độ ẩm giảm hơn so với những ngày qua. Nhiệt độ vùng núi thấp phổ biến 4-7 độ C.