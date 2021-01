Băng tuyết gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng ở Lào Cai

Rét đậm, rét hại khiến 145 con trâu, 79 con bò và 11 con dê bị chết. Riêng tỉnh Lào Cai thiệt hại hơn 2 tỷ đồng do ảnh hưởng nặng nề của băng tuyết.

Sáng 12/1, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có báo cáo tổng hợp thiệt hại ban đầu do rét đậm, rét hại tại các địa phương những ngày qua.

Trước đó, nhiều nơi hứng chịu đợt rét khắc nghiệt với nhiệt độ thấp dưới 3 độ C, băng tuyết xuất hiện khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Về chăn nuôi, rét hại đã khiến 148 con trâu, 79 con bò và 11 con dê bị chết. Thiệt hại này tập trung ở tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Cao Bằng.

Đối với Lào Cai, hơn 90 ha rau màu bị hư hỏng, 1.050 chậu địa lan do người dân trồng bị thiệt hại hoàn toàn. Địa phương ước tính thiệt hại do rét hại, băng tuyết gây ra những ngày qua là 2 tỷ đồng .

Người dân ở vùng núi cao được khuyến cáo đưa gia súc xuống dưới thấp, ủ ấm và dự trữ thức ăn cho gia súc để hạn chế thiệt hại do băng giá, mưa tuyết. Ảnh: Gia Hân.

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia công bố mức nhiệt thấp nhất quan trắc được ở Sa Pa đêm qua là -2,2 độ C. Dù vậy, khu vực bắt đầu tăng nhiệt nhanh trong sáng nay. Tuyết cũng không còn rơi ở Y Tý.

Cơ quan khí tượng cảnh báo không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây ra rét đậm, rét hại cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm tiếp tục xuống thấp, đồng bằng 8-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C.

Dù vậy, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng nhanh. Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày là 16-18 độ C, trời hửng nắng, ấm hơn so với những ngày trước đó. Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh nhau 8-10 độ C nên người dân cần lưu ý giữ ấm cơ thể khi ra ngoài.

Ngoài ra, vùng núi cao vẫn có nguy cơ xuất hiện nhiệt độ dưới 0 độ C. Nhưng do độ ẩm trong không khí những ngày tới tương đối thấp, mưa tuyết khó hình thành. Người dân cần tiếp tục đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Trước diễn biến rét đậm, rét hại còn tiếp diễn, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu đơn vị chức năng các huyện, thị xã, thành phố, đôn đốc công tác phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi. Công tác bảo vệ sức khỏe người già, trẻ em được đặc biệt quan tâm.

Người dân ở vùng núi cao cần được hướng dẫn di chuyển đàn gia súc xuống vùng thấp tránh rét và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. Ngoài ra, phòng giáo dục các huyện, thị xã căn cứ thời tiết cụ thể để cho học sinh nghỉ học.