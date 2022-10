Băng nhóm tuổi teen gây ra hàng loạt vụ cướp

Nạn nhân của các đối tượng này là những người đi về khuya trên con đường vắng vẻ. Trong thời gian ngắn, băng nhóm tuổi teen đã gây ra hàng loạt vụ cướp.

Tối 4/10, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết vừa triệt phá băng cướp trẻ tuổi sống tại TP.HCM, hàng đêm qua địa bàn huyện Đức Hòa sử dụng hung khí uy hiếp người đi đường, cướp tài sản.

7 đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Hồng Quân, Ngô Chí Thiện (cùng SN 2007); Nguyễn Văn Quý, Đỗ Hoàng Kiệt (cùng SN 2005); Nguyễn Viết Thịnh, Từ Quang Thuận và Nguyễn Duy Phúc (cùng SN 2001).

Các vụ cướp mà những đối tượng này thực hiện thường ở các con đường liên xã, nhiều nhất là khu vực ngã tư Cống Gò Mối (xã Đức Lập Hạ) đến xã Mỹ Hạnh Nam. Gần đây nhất là rạng sáng 3/10, các đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy phân khối lớn, sử dụng hung khí, thực hiện thành công 2 vụ cướp xe máy và trấn lột dây chuyền của người đi đường.

7 đối tượng trong băng cướp.

Từ trình báo của nạn nhân, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức truy xét và bắt được 4 đối tượng khi các đối tượng này đang đem tang vật vừa cướp và trấn lột được hướng về huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Từ lời khai của 4 đối tượng, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Công an huyện Hóc Môn truy xét và bắt 3 đối tượng còn lại. Bước đầu, 7 đối tượng khai nhận với cùng thủ đoạn, chúng đã thực hiện thành công hàng chục vụ cướp. Sau khi thực hiện thành công những vụ cướp, bán tài sản, các đối tượng chia nhau tiêu xài hoặc sử dụng số tiền này đi nhậu.

Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, kêu gọi ai là nạn nhân của các đối tượng đến cơ quan công an trình báo để Công an huyện Đức Hòa củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng.