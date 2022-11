Băng nhóm Tâm 'Bull' bị bắt sau cuộc hỗn chiến bằng bom xăng

Nguyễn Trần Phước Tâm (tức Tâm “Bull”, ở Tây Ninh) và đồng phạm bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị vừa triệt phá băng nhóm do Nguyễn Trần Phước Tâm (tức Tâm “Bull”, 18 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) cầm đầu.

Trước đó, Công an thị xã Hòa Thành nhận được tin báo của anh T. (25 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) về việc đêm 6/11, T. cùng nhóm bạn bị khoảng 30 người điều khiển xe môtô, mang theo hung khí chặn đánh trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành.

Quá hoảng sợ, nhóm anh T. bỏ chạy thục mạng, riêng anh Trần Phát Đạt (23 tuổi, ngụ phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành) bị nhóm này dùng cây ba chĩa đâm vào vùng ngực gây thương tích nặng.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an thị xã Hòa Thành, Công an thành phố Tây Ninh và Công an huyện Dương Minh Châu tổ chức điều tra.

Các nghi can bị đưa về cơ quan công an.

Qua truy xét, đến tối 11/11, lực lượng công an đã bắt giữ Tâm, Cao Huy Vũ (tức Vũ “Bùa”), Phan Minh Tài (cùng 18 tuổi), Dương Lê Quang Trung (22 tuổi, cùng ngụ huyện Dương Minh Châu), Nguyễn Thanh Hào (19 tuổi), Nguyễn Minh Thành (18 tuổi, cùng ngụ TP Tây Ninh), Lê Thanh Dương, Võ Hoàng Khải (cùng 18 tuổi), Phùng Thanh Quân (17 tuổi), Tô Văn Mỹ (20 tuổi), Trương Phát Tài (18 tuổi, cùng ngụ thị xã Hòa Thành).

Công an thu giữ tang vật gồm 1 cây kiếm, 8 cây rựa tự chế, 6 cây ba chĩa, 1 cây phóng lợn, 8 vỏ két bia, 1 lọ thủy tinh (bên trong có chứa xăng), 1 bình nhựa chứa xăng…

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hòa Thành bước đầu xác định: Trước đó, Tâm nợ tiền của Quan Nhị Kha (không rõ lai lịch). Do vậy, Hải Triều (cháu của Kha) hẹn Tâm ra giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cầu K13, thuộc huyện Dương Minh Châu. Tâm rủ thêm đồng bọn chuẩn bị hung khí, mua xăng về làm bom xăng.

Sau đó, nhóm Tâm kéo nhau đến khu vực cầu K13 nhưng không gặp được nhóm của Hải Triều. Nhóm Tâm chạy đến đường Nguyễn Văn Linh thì gặp nhóm của Trần Phát Đạt đang chạy ngược chiều.

Cả nhóm dừng xe chặn đánh, nhưng không thấy Hải Triều. Trong lúc hỗn chiến, Vũ dùng cây ba chĩa đâm vào người của Đạt gây thương tích. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.